Feriado XXL en Bahía: cómo funcionarán los servicios el viernes y lunes próximos
Mañana los colectivos funcionarán con frecuencia de día sábado. El lunes, domingo. La recolección de residuos se realizará con normalidad.
Este viernes 21 —día no laborable con fines turísticos— y el próximo lunes 24 —feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional—, la disposición de los distintos servicios en Bahía Blanca será la siguiente:
• Transporte público
Durante el viernes las distintas líneas circularán con las frecuencias establecidas para los días sábado y el lunes cumplirán el horario fijado para cada domingo.
• Recolección de residuos
El servicio se ofrecerá en forma normal.
• Hospital Municipal
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
• Cementerio
La administración atenderá de 7 a 12. Estarán abiertos tanto el ingreso principal (Pablo Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad). El horario de visita, durante los dos días, será el habitual: de 8 a 17.
• Estacionamiento medido y pago
Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar durante ambas jornadas.
• Dependencias comunales
En los citados días no habrá atención al público.