Feriado XXL en Bahía: cómo funcionarán los servicios el viernes y lunes próximos

Este viernes 21 —día no laborable con fines turísticos— y el próximo lunes 24 —feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional—, la disposición de los distintos servicios en Bahía Blanca será la siguiente:

• Transporte público

Durante el viernes las distintas líneas circularán con las frecuencias establecidas para los días sábado y el lunes cumplirán el horario fijado para cada domingo.

• Recolección de residuos

El servicio se ofrecerá en forma normal.

• Hospital Municipal

De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

• Cementerio

La administración atenderá de 7 a 12. Estarán abiertos tanto el ingreso principal (Pablo Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad). El horario de visita, durante los dos días, será el habitual: de 8 a 17.

• Estacionamiento medido y pago

Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar durante ambas jornadas.

• Dependencias comunales

En los citados días no habrá atención al público.