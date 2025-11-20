Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

12.3°

Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

12.3°

Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

12.3°
La ciudad.

Feriado XXL en Bahía: cómo funcionarán los servicios el viernes y lunes próximos

Mañana los colectivos funcionarán con frecuencia de día sábado. El lunes, domingo. La recolección de residuos se realizará con normalidad.

Foto: archivo La Nueva.

Este viernes 21 —día no laborable con fines turísticos— y el próximo lunes 24 —feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional—, la disposición de los distintos servicios en Bahía Blanca será la siguiente:

• Transporte público

Durante el viernes las distintas líneas circularán con las frecuencias establecidas para los días sábado y el lunes cumplirán el horario fijado para cada domingo.

Noticias Relacionadas

• Recolección de residuos

El servicio se ofrecerá en forma normal.

• Hospital Municipal

De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

• Cementerio

La administración atenderá de 7 a 12. Estarán abiertos tanto el ingreso principal (Pablo Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad). El horario de visita, durante los dos días, será el habitual: de 8 a 17.

• Estacionamiento medido y pago

Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar durante ambas jornadas.

• Dependencias comunales

En los citados días no habrá atención al público.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Tenis.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE