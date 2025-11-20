Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

12.3°

Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

12.3°

Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

12.3°
La ciudad.

Dos nuevos casos de Síndrome Urémico Hemolítico en Bahía: ascienden a tres en lo que va del año

La Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH) confirmó dos diagnósticos recientes en menores de menos de 2 años.

Imagen ilustrativa

La Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH) confirmó la aparición de dos nuevos casos de SUH en la región durante 2025, lo que eleva a tres la cifra registrada en Bahía Blanca en lo que va del año.

El primer caso corresponde a un niño de un año y medio, oriundo de Bahía Blanca, que comenzó con síntomas el 24 de septiembre. Fue inicialmente atendido en el Hospital Municipal y luego derivado al Hospital Interzonal Dr. José Penna, donde quedó internado. Tras evolucionar favorablemente, recibió el alta el 11 de octubre.

El segundo caso informado involucra a una niña de un año y nueve meses procedente de Coronel Suárez. Ingresó al Hospital Penna el 15 de noviembre con diagnóstico confirmado de SUH. Según fuentes médicas, presentó mejorías progresivas y continúa internada en el área de pediatría bajo monitoreo.

Con estos dos episodios, el total anual asciende a tres casos en Bahía Blanca.

El SUH —una enfermedad asociada en la mayoría de los casos a la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga— suele contraerse a través de alimentos contaminados, agua no segura o malas prácticas de manipulación.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Tenis.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE