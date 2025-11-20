Una mujer puso en fuga a dos ladrones en el barrio San Cayetano: los arrestaron

El forcejeo y la resistencia de una mujer evitó anoche que dos delincuentes ingresaran en su vivienda del barrio San Cayetano y la Policía posteriormente los aprehendió.

Los sospechosos fueron identificados como Pablo Denis Teran, de 30 años y Tomás Nahuel Figueroa (26), quienes "poseen amplios antecedentes en delitos contra la propiedad", según se informó desde la comisaría Séptima, que trabajó en la emergencia junto con el Comando de Patrulla y la Policía Local.

El intento de robo se produjo sobre las 22, luego de que se diera aviso al 911 sobre la situación que había vivido una vecina de la calle Alberti al 500.

La mujer relató que dos personas intentaron violentar una puerta balcón de su dormitorio pero que ella se resistió y los gritos pusieron en fuga a los ladrones.

Con la ayuda del Centro Único de Monitoreo (CEUM), se pudo localizar a los acusados en las inmediaciones. Ambos quedaron a disposición de la UFIJ Nº 15 por el delito de robo agravado en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.