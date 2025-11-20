Carisma y diversión: las aventuras de Franco Colapinto en Las Vegas

"Al mal tiempo, buena cara", dice un antiguo dicho que puede aplicarse al presente de Franco Colapinto y de Alpine en la Fórmula 1.

Por eso esta semana, en días previos al inicio de las prácticas libres (esta noche la primera, 21.30), el carismático piloto argentino de 22 años se divirtió en Las Vegas.

Las cuentas en redes sociales del equipo francés lo mostraron durante un tranquilo paseo en góndola y también regalando alfajores de reconocida marca argentina a sus compañeros de equipo.

Pese a la diversión en Las Vegas, el argentino tendrá un fin de semana muy movido, ya que tendrá el gran desafío de sumar puntos en este Gran Premio, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1.