La cámara siguió al bahiense Álvararez Fourcade durante la práctica de Pumas 7s

El seleccionado argentino de rugby modalidad seven prosigue con su preparación para iniciar la temporada 2025-26 del Seven Series, el circuito mundial de juego reducido que este año llega con cambios.

Con la presencia del bahiense Santiago Álvarez Fourcade, tendrán su debut el próximo sábado 29 y domingo 30 del corriente en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), mientras que una semana después se presentarán en Ciudad del Cabo.

En la primera de las etapas el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora debutará ante Fiji el sábado 29 (a las 6.10). Luego jugará contra Francia (9.38) y completará la fase clasificatoria ante Sudáfrica (13.34).

El plantel albiceleste contará con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, referente del equipo quien afrontará su temporada número 12.

Los Pumas 7s contarán con algunas caras nuevas producto del proceso de renovación como Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).

El equipo se completa con Lautaro Bazán Vélez, Luciano González, Matteo Grazziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Mientras tanto y durante uno de los entrenamientos de esta semana en Casa Pumas, el área de prensa de UAR dedicó un video al seguimiento del bahiense Santiago Álvarez Fourcade: