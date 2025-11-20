Corte de calles y servicios para este jueves 20 de noviembre

Este jueves continúan los trabajos en el sector de Sixto Laspiur por tareas de repavimentación por parte del Municipio. Además, habrá un corte programado de energía eléctrica para la jornada de hoy.

Corte de calles:

Este jueves por la tarde continúan los trabajos en Sixto Laspiur, entre Brasil y Martín Rodríguez de 14 a 17 hrs. Por este motivo, la línea 519 A modifica parte de su recorrido de Don Ramiro a Patagonia Norte, circula por Sixto Laspiur, Av. Buenos Aires, Bélgica, Brasil y retoma trayecto habitual. Regresa por Brasil, 9 de Julio, Francia, Sixto Laspiur y rec hab.

Corte de energía eléctrica:

Desde EDES informan que por obras de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico se interrumpirá el suministro de 8:30 a 12:30hs – afecta al cuadrante comprendido por las calles: Corrientes, Sarmiento, tres de febrero, Ramón y Cajal.