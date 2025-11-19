Villarino: lo detuvieron luego de amenazar a su pareja con un arma de fuego

Un hombre de 49 años fue detenido este miércoles por personal de la Policía Comunal de Villarino en la localidad de Algarrobo, acusado de violencia familiar y tenencia ilegal de arma de fuego.

El violento episodio ocurrió el martes, cuando una mujer de 43 años denunció que su pareja ´-identificado como Leandro Darío Gassner, de 49 años- la amenazara con un revólver luego de que ella le expresara su intención de separarse.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras la denuncia, y a través de una orden del Juzgado de Garantías Nº4 del DJBB, los efectivos allanaron el domicilio del hombre para efectivizar su detención y secuestrar un revólver marca Rubí-Exrta calibre 32 largo con cinco municiones, y una credencial de autorización de tenencia de arma de fuego para uso civil a nombre de su padre.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.