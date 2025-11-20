Copa Davis: con equipo confirmado, Argentina se mide ante Alemania por los cuartos de final

De cara la disputa de los cuartos de final del Finals 8 de la Copa Davis 2025, la Selección argentina confirmó a sus jugadores titulares para la serie ante Alemania.

Los partidos de singles serán disputados por Francisco Cerúndolo (mejor jugador argentino del mundo y 21° del ranking) y Tomás Etcheverry (60° y cuarto mejor argentino), quien se encargará del singles 2, mientras que el dobles será disputado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni, 5° y 25°, los dos mejores jugadores nacionales por parejas.

La serie se disputará en Bolonia, Italia, comenzará hoy no antes de las 13 y, quien venza, deberá medirse al ganador en la serie entre España, que cuenta con la dura baja de Carlos Alcaraz (1°) y República Checa.

Como suplente, que solo podrá saltar a la cancha en caso de lesión, se encontrará el marplatense Francisco Comesaña (61°), quien debutó con el seleccionado argentino en la pasada convocatoria.

En búsqueda de clasificar a la semifinal, Argentina viene de imponerse ante Noruega, por 3-2, y Países Bajos, por 3-1, mientras que los germanos derrotaron a Israel, por 3-1, y Japón, con un resultado final de 4-0.