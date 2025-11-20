Federer recordó la final del US Open 2009 ante Del Potro: “Debería haber ganado”

La leyenda suiza Roger Federer recordó la derrota ante el argentino Juan Martín Del Potro en la final del US Open 2009 y reconoció que “ese partido lo debería haber ganado”.

Luego de que se confirmara su ingreso al Salón de la Fama del Tenis, el suizo y ex número 1 del mundo dio una entrevista con el medio "Tages Anzeiger" y recordó aquel encuentro ante el tandilense como uno de los que más le dolió perder.

Sobre dicha final, Federer recordó:

“Ese partido lo debería haber ganado. En ese momento tuve un dolor en la espalda durante el calentamiento y luego desperdicié muchas oportunidades. Ese fue uno de los partidos que no debería haber perdido”.

Federer llegaba a la final del US Open 2009 como el gran candidato, ya que había ganado 15 títulos de Grand Slam en su carrera, era el número 1 del mundo y le había ganado a Del Potro en los seis enfrentamientos previos entre ambos.

Sin embargo, Del Potro dio la gran sorpresa para ganarle por 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2 y así obtener su único título de Grand Slam.

Además, aquella victoria sirvió para terminar con la impresionante racha de Federer en el US Open, torneo en el que había ganado las últimas cinco ediciones entre 2004 y 2008.

Luego de aquella final, Federer nunca pudo volver a ganar el US Open, pese a alcanzar el partido decisivo nuevamente en el 2015 y las semifinales en 2010, 2011 y 2014. (NA).