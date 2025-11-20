“Fue un intento, no fue un robo”: Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza

La modelo Valeria Mazza sufrió un intento de robo en su mansión ubicada en el partido bonaerense de San Isidro durante la tarde del miércoles cuando al menos cuatro delincuentes entraron a la casa situada en Acasusso, tras saltar el paredón que cubre la vivienda.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los asaltantes planeaban ejecutar un robo con modalidad “escruche”, ya que la modelo y algunos integrantes de su familia se encuentran en Europa por cuestiones laborales. Sin embargo, su hija y empleados del hogar se encontraban presentes cuando el robo tomo lugar.

El marido de la modelo, Alejandro Gravier, diálogo con Nelson Castro en Vamos Rivadavia (Radio Rivadavia) y buscó traer tranquilidad sobre lo sucedido, advirtiendo que el robo se vio frustrado por la presencia de su hija y otros empleados dentro de la mansión.

"Sí, lo que quiero transmitir es tranquilidad. Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad", declaró en Radio Rivadavia.

El empresario, que se encuentra actualmente en Madrid junto a su pareja, lamentó la situación que sufrieron los presentes dentro de la casa, entre ellos su hija: "Sí, la verdad que la casa es muy grande y había más gente. Lo vieron y cuando se dieron cuenta que había gente, salieron corriendo. Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más".

“Estamos presentando el documental de Valeria acá para Europa que sale la semana que viene y de ahí el fin de semana sale para toda Latinoamérica”, detalló sobre sus planes fuera del país. (NA)