Repechajes rumbo al Mundial 2026: se conoce el camino de Italia y Bolivia

Se realizó esta mañana en Zurich el sorteo de los repechajes rumbo a la Copa del Mundo 2026 y quedó definido el camino de Bolivia, representante sudamericano, e Italia, potencia y cuatro veces campeón, además de otras 20 selecciones.

Bolivia se medirá con Surinam en una de las semifinales para saber quien chocará con Irak en la final en busca del primer boleto.

Mientras que Nueva Caledonia chocará con Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado.

Los cuatro partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, México, durante la fecha FIFA que se extiende del 23 al 31 de marzo del año que viene.

Por su parte, los países europeos tuvieron su sorteo aparte ya que jugarán entre sí para determinar cuatro cupos rumbo a la Copa del Mundo.

Italia chocará con Irlanda del Norte, como local, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina de visitante.

Ucrania irá ante Suecia y Polonia con Albania. Turquía se enfrentará con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo. Mientras que Dinamarca chocará con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

El formato es simple: semifinal y final, a partido único y los cuatro vencedores irán al Mundial. (con información de TyC Sports).