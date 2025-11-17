Feriado XXL: cómo funcionará la actividad comercial en Bahía el viernes y lunes próximos

La Corporación del Comercio Industria y Servicios de Bahía Blanca informó este lunes cuál será el comportamiento comercial que adoptará la mayoría de las empresas de la ciudad, con motivo del feriado XXL que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24, inclusive, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

A través de un sondeo de opinión, la CCIS reveló que en las consultas sobre qué actitud tomarán los comercios el próximo viernes (Día no laborable con fines turísticos), los resultados obtenidos "muestran que los encuestados manifestaron que abrirán sus puertas", mientras que para el lunes 24 (Feriado nacional) "la mayoría de los encuestados manifestó que permanecerán cerrados".

Tras la divulgación de los resultados, desde la entidad recordaron que la Ley de Contrato de Trabajo establece cuál es el tratamiento de los días no laborables.

"En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador", indicó la CCIS.

"En conclusión, en los días no laborables, el trabajo es optativo. Si se trabaja, se paga de forma normal, sin recargo. La decisión de trabajar o no durante un día no laborable queda a criterio del empleador, exclusivamente, y para el caso de los empleados que no trabajen durante los días no laborables, su salario se liquidará de forma normal, sin descuentos", completó.