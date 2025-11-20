Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

La ciudad.

Se viene la feria PLA PLA, destinada a los más chicos y con entrada gratuita

Se desarrollará este sábado, con juegos, talleres y muchas más propuestas.

Fotos: Municipalidad de Bahía Blanca

Este sábado se desarrollará la última edición del año de la Feria PLAPLA, un encuentro pensado para los más chicos y sus familias, y dedicado a celebrar el Día de la Música.

El encuentro tendrá lugar este sábado 22, de 16 a 19, en la Biblioteca Rivadavia (Colón 31), con entrada libre y gratuita. Es organizado por el Instituto Cultural de Bahía Blanca, a través del área de Industrias Culturales.

La denominada Feria PLAPLA – Edición Música, ofrecerá una tarde con propuestas creativas y participativas, con distintas actividades.

Entre ellas se encuentran Ronda que rueda, un espacio musical para bebés; Beat Lab, con la presentación de su escuela de niños Djs, y se presentará el ensamble de Jazz Tito Piqué, con la participación de su grupo de chicos músicos. 

También estará el taller de juegos musicales Sonamos con todo, para descubrir ritmos, sonidos y corporalidades; el espacio de taller plástico Armá tu póster, para crear y llevarse una producción propia, y los juegos PLAPLA, un rincón lúdico.

Los talleres son con cupo limitado y por orden de llegada.

Además, en el lugar habrá una feria de emprendedores, con propuestas locales vinculadas al mundo creativo.

