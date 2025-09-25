Múltiples allanamientos en Villa Nocito: secuestraron drogas, armas y detuvieron a tres sospechosos

En el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 y amenazas calificadas, personal de la comisaría Quinta, junto con el GTO de la subcomisaría de Ingeniero White y la UFIJ N° 7, llevaron adelante este miércoles seis allanamientos en distintos domicilios de Bahía Blanca. Los procedimientos contaron con la colaboración de GAD, UTOI, Infantería y Caballería, y arrojaron resultados positivos con detenidos, armas y estupefacientes secuestrados.

En un domicilio de Junín al 2200 se halló marihuana y fue aprehendido Juan Roberto Leonardo Banega (26). En otro se secuestraron 38,9 gramos de cocaína, armas tipo "tumbera" y cámaras de vigilancia. Otro operativo resultó en el secuestro de 3,7 gramos de cocaína y tres teléfonos celulares, sin presencia de su propietario.

En otra diligencia, la Policía detuvo a Julio Gustavo Pérez (40) y José Ángel Grimalt (40), tras el hallazgo de armas de fuego. En otra vivienda se secuestró una balanza de precisión y un arma réplica tipo revólver, mientras que en otra se incautaron 14,9 gramos de cocaína fraccionada en 13 envoltorios, 126 gramos de marihuana, $444.400 en efectivo y dos celulares.

Los úlitmos cinco allanamientos citados fueron en domicilios situados en Pacífico al 1500, del barrio Villa Nocito.

La investigación se originó tras un hecho ocurrido el 19 de septiembre, cuando un hombre de 40 años denunció haber sido amenazado con armas por un grupo de personas en el mismo sector, lo que dio inicio a la causa que derivó en estos operativos.

Los tres detenidos fueron trasladados a una sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.