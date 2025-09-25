Le robaron el auto mientras cuidaba a una amiga en el hospital

"Estuve cinco horas en el hospital cuidando a una amiga y cuando salí me encontré que no estaba más", así describió Mariela Chamorro el robo su Fiat Uno en el sector de macrocentro.

La mujer describió que el hecho se produjo en las últimas horas, en la zona de Viamonte y Patricios, cuando concurrió al Hospital de la Asociación Médica (HAM).

"Lo dejé sobre Viamonte, casi llegando a la esquina. Me sorprendió porque el lugar es una zona con mucho movimiento. En la esquina hay una cámara que pudo captar el robo", describió la damnificada en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Manifestó que las imágenes detectaron que un hombre y una mujer tomaron parte de la sustracción del vehículo.

"Se ve claramente que ingresan al auto y se lo llevan. Lo robaron unos minutos antes de que saliera del hospital".

Admitió que en primera instancia pensó que lo podía haber dejado estacionado en otro sitio, aunque luego confirmó que el rodado había sido robado.

"Pudieron hacer un seguimiento de algunos sectores donde transitó el auto, ahora están invenstigando".

Comentó que el rodado, patente JOG 781, es de color blanco y tiene detalles, por ejemplo en la zona del capot.

"Lo había comprado con problemas mecánicos y lo hice arreglar. Me lo habían entregado hacía una semana", lamentó Mariela.

Finalmente dijo que "el móvil de la comisaría Segunda fue rápido y me atendieron muy bien. Están trabajando en el caso, esperemos que se pueda encontrar".