Faltan jurados para los juicios, un problema recurrente en Bahía

A una década de la implementación del sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, el Departamento Judicial de Bahía Blanca afrontó a lo largo de este año dos situaciones particulares: la importante cantidad de debates programados en comparación con otras jurisdicciones y la suspensión de un tercio de las audiencias, la mayor parte de ellas por la imposibilidad de conformar el panel con los 18 ciudadanos (12 titulares y 6 suplentes) encargados de decidir.

Cabe destacar que los jxj están habilitados en causas en las que se juzgan a imputados de delitos con penas superiores a 15 años de prisión, como homicidios, violaciones y robos violentos.

Un relevamiento determinó que sobre 24 debates programados para este año en los tres tribunales criminales bahienses 8 no pudieron llevarse adelante en tiempo y forma.

Algunos de ellos fueron suspendidos en dos oportunidades a lo largo de 2025 (dos causas que tramita el Tribunal Criminal Nº 2), mientras que otro (del Tribunal Criminal Nº 1) se postergó en febrero y, finalmente, pudo realizarse hace dos meses.

La situación permite distintos análisis y opiniones sobre motivos y circunstancias de esta realidad.

“La dificultad para llevar adelante los debates orales no constituye un problema generalizado en la provincia de Buenos Aires, sino que se circunscribe, casi de forma exclusiva, al Departamento Judicial Bahía Blanca”, sostuvo el defensor oficial y director del Observatorio de Juicios por Jurados, Carlos Carnevale.

El letrado consideró importante preguntarse “por qué se realizan tantos”, lo que, según estima, “es la causa directa del número de cancelaciones”.

“Desde la implementación del sistema, Bahía Blanca se ha destacado históricamente como el departamento judicial con mayor cantidad de debates celebrados, una situación que se mantiene hasta la fecha”.

“Este hecho no es menor, considerando que no se encuentra entre los departamentos más grandes de la provincia. Los datos recabados por el Observatorio de Juicios por Jurados evidencian una disparidad significativa con otras jurisdicciones de población similar”, agregó Carnevale.

Complicaciones

El defensor sostuvo que “esta desproporción explica por qué la problemática es endémica de Bahía Blanca. El alto volumen de juicios celebrados agota rápidamente la disponibilidad de posibles jurados”.

Cabe destacar que cada año se sortean 6 terminaciones de DNI cuyos poseedores quedan potencialmente habilitados para ser jurados.

La ley establece que están habilitados a tal fin los argentinos nativos o naturalizados que tengan entre 21 y 75 años.

“La dificultad radica en alcanzar el número mínimo de ciudadanos sorteados necesarios para iniciar el debate, toda vez que el pool de personas notificadas resulta insuficiente. Esto se debe a que, en función de la cantidad de habitantes, se había proyectado para Bahía Blanca un número de juicios anuales significativamente menor, en línea con las cifras que manejan el resto de los departamentos judiciales”, explicó.

Dijo, incluso, que la dificultad para conformar los jurados “ha sido objeto de un reclamo permanente por parte de los jueces” bahienses.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios ha liderado las gestiones pertinentes, logrando un compromiso formal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la inminente puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial. Esta herramienta administrativa permitirá agilizar los trámites de notificación y citación de los potenciales jurados, proyectando una solución de fondo a la actual dificultad operativa”, cerró.

Poco compromiso

Acerca de los inconvenientes para conformar los jurados, el fiscal general bahiense, Juan Pablo Fernández, mencionó que “a nuestra gente le cuesta participar en todos estos trámites, en las cuestiones que tienen que ver con la cosa pública. Se da en situaciones más simples, como participar de una declaración testimonial o una rueda de reconocimiento y, con mayor razón, en la aceptación de responsabilidades de este tipo”.

“Muchas veces deben quedarse varios días, prestar atención durante las audiencias y tener la responsabilidad de decidir sobre la libertad o no de una persona. En algunos genera una satisfacción participar y en otros, una carga que no quieren asumir”, siguió diciendo.

El titular del Ministerio Público Fiscal agregó que cuestiones económicas (pérdida de jornadas de trabajo o retrasos en compensaciones económicas) y la posibilidad de que algunos candidatos fueran convocados en más de una oportunidad, “son circunstancias que atentan con la conformación del jurado”.

“El número que se requiere para formarlo es importante. Es compleja la situación, pero en líneas generales, más allá de que pueda haber gente que está dispuesta y lo haga de buen grado, cuesta la participación popular”.

Porcentajes

Fernández hizo un análisis sobre el porcentaje de causas que están habilitadas para ser resueltas bajo esta modalidad y las que llegan a esa instancia.

“El sistema en la provincia no es de carácter institucional, sino que está legislado de una forma en la que elige el imputado y su defensa si quieren llegar a este tipo de sistema de debate. Esto determina que dentro de la gran cantidad de casos que podrían ir a debates de estas características, solo vayan menos del 10%. Esto implica, desde este punto de vista, una ventaja, pero de todas maneras el sistema encuentra cierta dificultades para completar el cupo necesario para realizarlos”.

“En los últimos años las estadísticas se han emparejado bastante y en nuestro departamento judicial se hace un porcentaje aproximado al promedio general de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en 2023 se programaron en Bahía Blanca un 10% de las causas posibles (31 de un total de 310 causas) y el promedio provincial fue de 9,4% (1.447 causas de un total posible de 15.427)”.

Señaló también que en 2022 se programó un 12,5% y en el territorio bonaerense el promedio fue de 9,5.

“Lo llamativo, en todo caso, es que pese a las ventajas que le confiere al acusado el juicio por jurados, la inmensa mayoría lo rechaza. Esto se posibilita porque no se ha legislado como un sistema institucional de administración de justicia sino como un derecho renunciable del acusado”.

Fernández consideró además que “ello puede verse como una crítica que hacerle al modelo bonaerense ya que, en la práctica, termina siendo un enjuiciamiento de excepción que, incluso, efectivamente se realizan menos que los que se programan”.

“Sin embargo, dada las dificultades para efectuarlos en función de una serie de factores materiales y humanos -entre los que se encuentran los problemas existentes para conseguir jurados que integren el tribunal-, la baja aceptación de este enjuiciamiento por parte del imputado y su defensa termina contribuyendo a dar una solución disfuncional que, al menos, abre un interrogante a la necesidad de perfeccionamiento de su reglamentación actual para posibilitar darle mayor extensión y contenido democrático”, cerró el jefe de los fiscales.

Estadística bahiense

Se pudo hacer. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 llevó adelante seis debates por jurados en 2025. Un juicio fue suspendido en febrero, pero se reprogramó en octubre y finalmente se desarrolló con veredicto de culpabilidad para un imputado por abuso sexual.

Muchos problemas. El Tribunal en lo Criminal Nº 2 tuvo 9 debates, 6 de los cuales se suspendieron por no poder conformar el debate. En un par de causas intentaron realizarlos en dos oportunidades y en todos los casos no se llegó a conformar el jurado.

Más actividad. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 fue el que más cantidad de juicios realizó hasta ahora en el año. Sus jueces tuvieron nueve debate, de los cuales solo uno debió reprogramarse por no poder completar los miembros del jurado.