Pasiones, lealtades y conflictos en "Diamanti", para Amantes del Cine

Tras un nuevo record de audiencia con el film iraní Un pastel para dos, para esta semana el Círculo de Amantes Del Cine anuncia el estreno de "Diamanti", del turco-italiano Ferzan Özpetek.

Öspetek (1959), nació en Turquia y luego emigró para realizar estudios en La Sapienza de Roma. Luego completó su formación en la Accademia Navona y en la Accademia d'Arte Dramatica. Posteriormente obtuvo la ciudadanía italiana. Durante quince años fue Asistente en films de diversos realizadores italianos. Realizador de cortos y largometrajes, en su obra se destacan Hamam: "El baño turco" (1997), "El hada ignorante" (2001) y "Un día perfecto" (2008), entre otras.

En el argumento de "Diamanti", en la Roma de los años 70, un prestigioso taller de costura dirigido por dos hermanas se convierte en el epicentro de un mundo lleno de pasiones, lealtades y conflictos. Entre telas, pruebas de vestuario para una gran película protagonizada por estrellas glamurosas, y secretos compartidos, las mujeres que habitan ese espacio enfrentan sus deseos, rivalidades y sueños en una época de grandes transformaciones.

-Premio de la audiencia en los David Di Donatello 2025.

-Premio Film Del Año, del Sindicato Italiano de Cronistas Cinematográficos 2025.

"Diamanti" será estrenada el viernes 26 de septiembre y vuelta a proyectar por ultima vez el domingo 28, en el Cine Visual, a las 19:30.

Debido a la gran asistencia de público se ruega concurrir con al menos 15 minutos de antelación y evitar pagos electrónicos si hay cola en

boletería.

Las entradas pueden adquirirse también adelantadas a partir de los jueves en boletería.