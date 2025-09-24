El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 25 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y algo ventoso, templándose, con ráfagas moderadas en aumento desde el sector norte y buena visibilidad.
En la tarde el tiempo será templado y ventoso, con ráfagas de intensidad fuerte provenientes del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
Durante la noche el tiempo se presentará fresco y ventoso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.