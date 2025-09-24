El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 25 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y algo ventoso, templándose, con ráfagas moderadas en aumento desde el sector norte y buena visibilidad.

En la tarde el tiempo será templado y ventoso, con ráfagas de intensidad fuerte provenientes del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

Durante la noche el tiempo se presentará fresco y ventoso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.