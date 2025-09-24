Detienen a tres hombres buscados por la Justicia en el barrio Kilómetro 5

Tres personas fueron detenidas en la tarde del miércoles, durante un operativo desarrollado en inmediaciones del barrio Kilómetro 5 por parte de personal de la Comisaría Segunda.

Entre las 16 y las 18 se llevaron a cabo retenes fijos y patrullajes disuasivos, para reforzar la prevención según el análisis de los mapas del delito.

En este marco, en Sixto Laspiur y Blandengues, se detuvo a dos hombres buscados por la Justicia: Eric Rebolledo Flores, de 55 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de Captura Activa solicitado por el Juzgado de Ejecución penal bahiense, y Sergio Arabena, de 44, quien era buscado por el delito de Robo.

Además, en Estomba y Avenida La Plata se capturó a Franco Rocha, de 29 años, quien tenía un pedido de Captura Activa solicitado por el Juzgado de Garantía Nº 1 por Robo agravado.