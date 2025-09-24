Vientos y lluvia: doble alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este jueves la alerta amarilla por vientos, que se mantendrá vigente hasta la mañana del viernes. Además, emitió una advertencia por lluvias para la noche del viernes.

De acuerdo al organismo, hasta la tarde de mañana la zona será afectada por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h en forma localizada.

Luego, desde la noche del viernes, se prevé un cambio en la dirección del viento, que pasará al sector sur, afectando al norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero. En esos lugares se esperan intensidades similares: entre 35 y 55 km/h con ráfagas que también podrían superar los 80 km/h.

En paralelo, el SMN emitió una alerta por lluvias. El informe anticipa precipitaciones persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

Los fenómenos alcanzarán no solo a Bahía Blanca, sino también a las localidades de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso, entre otras.

Recomendaciones oficiales

• Evitá actividades al aire libre.

• Asegurá los elementos que puedan volarse.

• No saques la basura y retirá objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.

• Mantenete alejado de zonas costeras y ribereñas.

• Seguí las indicaciones de las autoridades locales.

• Tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.