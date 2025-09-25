Provincial U15 femenino: Bahía tuvo que remar mucho para ganarle a Tres Arroyos
Durísimo debut en el torneo que se disputa en Junín: 62 a 57.
Tan parejo como exigente resultó el debut del seleccionado bahiense femenino U15, venciendo esta tarde a Tres Arroyos, por 62 a 57, en el Provincial que se disputa en Junín.
Con un marcador cambiante en el que prácticamente no se sacaron ventajas, resultó determinante el parcial de 8-0 que estampó Bahía promediando el último cuarto, cuando pasó a ganar 60-53, tras ir perdiendo 53-52.
Mañana viernes, Bahía jugará frente a Necochea, a las 10, en Los Indios.
En el segundo turno, por el mismo grupo -también mañana- a las 18 cruzarán Necochea-Tres Arroyos, en Los Indios.
Los dos mejores de cada zona cruzarán en semifinales, el sábado.
Tres Arroyos (57): D. Olivera (14), J. Mogni (5), P. Besmalinovich, E. D’Angelo (2), L. Groenenberger (5), fi; A. Baigorria (4), P. Aymonino (7), M. Iparraguirre (5), R. Falcón (8), J. Di Stéfano (2), A. Villalba (5) y L. Monge. DT: Raúl Bianco.
Bahía Blanca (62): I. Canutti (13), G. Alarcón (3), S. Valdez (1), P: Fernández (4), R. Vasconcelo (6), fi; U. Di Yorio (13), C. Gherzi (7), C. Pisani (8), S. Schroh, I. Massa, C. Maggi e I. Marini (7). DT: Emiliano Roldán.
Cuartos: Tres Arroyos, 14-13; 31-28 y 48-45.
Cancha: San Martín.
El plantel
Jugadora (equipo)
Emma Ortiz (Ateneo)
Ignacia Marini (Bahiense)
Uma Di Yorio (Bahiense)
Camila Gherzi (Bahiense)
Renata Vasconcelo (Bahiense)
Isabela Canutti (Bahiense)
Isabella Massa (Bahiense)
Clara Pisani (Bahiense)
Guadalupe Alarcón (Comercial)
Sofía Schroh (L.N. Alem)
Paloma Fernández (L.N. Alem)
Catalina Maggi (9 de Julio)
Shanti Valdez (Sportivo)
DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Catalina Arena.