Vóleibol: así quedó el cuadro de semifinales del Mundial de Filipinas

Finalizaron hoy los cuartos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025. De esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen. Los cruces serán así: República Checa vs. Bulgaria y Polonia vs. Italia.

Ambos encuentros se llevarán a cabo este sábado 27 de septiembre en el estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

El primero en acceder a la próxima ronda fue el campeón del mundo en ejercicio, el seleccionado italiano, que dejó en el camino a Bélgica por 3 a 0, con parciales contundentes de 25-13, 25-18 y 25-18. Buscará defender el título para alcanzar las cinco consagraciones y quedar a una de la Unión Soviética, máxima ganadora de la historia del certamen con siete títulos.

Luego llegó el turno del conjunto polaco, que se deshizo sin inconvenientes de Turquía tras ganarle por 3 a 0 (25-15, 25-22 y 25-19). Intentará tomarse revancha de la derrota sufrida ante Italia en la final última edición de la Copa del Mundo, en Polonia-Eslovenia 2022. De acceder al partido definitorio nuevamente, quedará entre los dos mejores por cuarta vez consecutiva, ya que previamente fue campeón en 2014 y 2018.

Posteriormente, los checos eliminaron a Irán por 3 a 1, con parciales de 22-25, 27-25, 25-20 y 25-21. Son la gran revelación del vigente certamen ecuménico y sueñan con meterse en la final por primera vez en la historia. Por último, el equipo búlgaro venció a Estados Unidos en el mejor partido de cuartos de final: fue 3 a 2 tras remontar un 2 a 0 adverso (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13).

Cronograma de las semifinales del Mundial de vóleibol 2025

República Checa vs. Bulgaria - Sábado 27 de septiembre a las 3.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

- Sábado 27 de septiembre a las 3.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas. Polonia vs. Italia - Sábado 27 de septiembre a las 7.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

Todos los ganadores del Mundial de vóleibol masculino