Olimpo es puntero, Napostá y Pueyrredón subieron un escalón, y también ganaron Estudiantes y Alem
Se completó la sexta fecha del segundo tramo del torneo de Primera.
Olimpo derrotó ajustadamente a Liniers, por 80 a 77 y quedó como único puntero, tras completarse la sexta fecha correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.
En tanto, Napostá trepó al tercer lugar, al superar a Estrella por 75 a 56.
Pueyrredón venció a San Lorenzo, en cancha de Bahiense, por 87 a 76, y también subió una posición.
Mientras que Estudiantes consiguió su primera victoria en este tramo, superando a Bahiense del Norte, por 83 a 76, y Leandro N. Alem se anotó la segunda victoria consecutiva, frente a 9 de Julio, por 68 a 67.
La programación había comenzado el miércoles, con la agónica victoria de Pacífico sobre Villa Mitre, por 95 a 93, con un triple de Valentín Cortés cuando expiraba el tiempo.
Olimpo 80, Liniers 77
Olimpo tuvo que remar mucho para ganarle a Liniers, por 80 a 77 y de esta manera saltar a la punta.
El aurinegro llegó a perder por 15 puntos, cuando el Chivo tuvo la mejor versión de Santiago Gattari.
Finalmente, Olimpo logró el objetivo, con un Ruesga determinante: 27 puntos (2-5 en triples, 3-5 en dobles y 15-21 en libres), más 15 faltas recibidas.
Su ladero resultó Marcos Diel, autor de 21 puntos (2-3 en triples, 6-10 en dobles y 3-4 en libres), además de 7 recobres. Mientras que Agustín Dottori completó 12 puntos (1-2 en t3, 2-4 en t2 y 5-5 en t1).
En el albinegro, Tomás Del Sol cerró con 13 unidades (1-1 en t3, 2-3 en t2 y 6-9 en t1), más 5 rebotes; Gattari aportó 14 unidades y 6 asistencias, mientras que Franco Ferrari colaboró con 11 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias.
Olimpo (80): S. Alimenti (8), A. Dottori (12), M. Diel (21), F. Ruesga (27), A. González (2), fi; A. Solomon (3), A. Marroni (5), V. Carrizo (2) y B. López. DT: Juan Cruz Santini.
Liniers (77): S. Gattari (14), O. Cancelarich, A. García (9), A. Agulló (6), F. Ferrari (11), fi; G. Groppa (3), T. Del Sol (13), B. Olivera (10) y J. Marinsalta (11). DT: Mauricio Vago.
Cuartos: Olimpo, 17-23; 33-43 y 54-61.
Árbitros: Horacio Sedán, Ariel Di Marco y Leonardo Bressan.
Cancha: Norberto Tomás.
Napostá 75, Estrella 56
Napostá se recuperó de la derrota frente a Villa Mitre, superando a Estrella, por 75 a 56.
Los de la Avenida dominaron el juego y tuvieron un tridente como base: Guido Muzi, autor de 16 puntos (4-7 en triples, 1-4 en dobles y 2-2 en libres), más 7 asistencias; Gastón Torres, con 15 unidades (7-11 en dobles) y 10 recobres y Segundo Vasconcelo, con 10 punos, 11 rebotes y 6 asistencias.
En el auriazul, Fausto Herrera convirtió 16 puntos y Santiago Quiroga completó 13.
Napostá (75): S. Vasconcelo (10), N. Sánchez (6), G. Muzi (16), J. Larrandart (3), G. Torres (15), fi; N. Quiroga (10), L. Alemañy (5), E. Roth (8), K. Hernández (2), S. Barga, F. Germain y F. Bostal. DT: Fabricio Piccinini.
Estrella (56): T. Peña (6), F. Herrera (16), S. Quiroga (13), L. Silva (6), N. Cámara (2), fi; B. Gigliotti (3), A. Kucan, B. Pérez (7), M. Astradas (3), J. Kucan y E. Giusto. DT: Walter Romerniszyn.
Cuartos: Napostá, 19-13; 38-26 y 58-44.
Árbitros: Mariano Enrique, Juan Cruz Schernenco y Lucas Andrés.
Cancha: Antonio Palma (Napostá).
Estudiantes 83, Bahiense 76
Estudiantes salió de perdedor y tras cinco derrotas se recuperó, venciendo nada menos que a Bahiense, por 83 a 76.
El albo terminó con 18-30 en dobles y 23-29 en libres, teniendo como principal anotador de Jerónimo Mitoire, con 20 puntos (1-1 en triples, 6-7 en dobles y 5-7 en libres), más 8 rebotes.
En tanto, Jorge García sumó 16 puntos (7-8 en libres) y Pedro Santiago metió 12 (5-8 en dobles y 2-2 en libres) y bajó 5 rebotes.
En el tricolor, Augusto Lamonega terminó con 24 puntos (4-6 en triples, 3-4 en dobles y 6-01 en libres) y Eddie Roberson metió 7 puntos, tomó 10 rebotes. En tanto, Juan Pedro Hollender convirtió 13 puntos, lo mismo que Tomás Bonivardo.
Estudiantes (83): R. Aguirre (3), M. Martínez (6), L. Delgado (9), P. Santiago (12), J. García (16), fi; S. Ranieri (8), J. Belleggia (7), J. Mitoire (20) y J. Rodríguez (2). DT: Ariel Ugolini.
Bahiense (76): A. Lamonega (24), S. Luengo (12), T. Bonivardo (13), E. Roberson (7), J.P. Hollender (13), fi; A. Catalán, B. Lozano (4), L. Ruggiero, J.C. Hoya (3) y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.
Cuartos: Estudiantes, 18-17; 39-34 y 64-56.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
San Lorenzo 76, Pueyrredón 87
Pueyrredón metió la tercera victoria consecutiva, frente al colista San Lorenzo, por 87 a 76, en cancha de Bahiense.
Los principales goleadores fueron Nicolás Renzi, con 19 puntos (1-3 en t3, 4-5 en t2 y 8-12 en t1), más 9 rebotes, y Guillermo Mallemaci, con 7-10 en t2 y 5-7 en t1, además de 7 recobres.
En tanto, Lucas Lucchetti aportó 15 puntos (4-7 en triples) y 7 rebotes.
En San Lorenzo hubo 15 puntos, más 6 rebotes y 3 asistencias de Sebatián Calvo, y 14 unidades, más 5 recuperos y 4 asistencias de Simón Seewald.
San Lorenzo (76): A. Pena (12), R. Arce (7), J.P. Fuentes (10), N. Herbik (7), N. Diez (6), fi; S. Calvo (15), M. Cenzual (2), L. Fernetich (3) y S. Seewald (14). DT: Sebastián Aleksoski.
Pueyrredón (87): A. Pan, L. Lucchetti (15), N. Renzi (19), G. Mallemaci (19), C. Balmaceda (13), fi; D. Carci (11), G. Gherardt (7), G. Sagasti (3), B. Borda, F. De Tina y G. Brescia. DT: Andrés Iannamico.
Cuartos: San Lorenzo,19-27; 35-47 y 55-70.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
L.N. Alem 68, 9 de Julio 67
Leandro N. Alem se anotó una victoria de mucho valor ante un rival directo como 9 de Julio, por 68 a 67, en cancha de Villa Mitre.
El juego se cerró con dos libres de Howard Wilkerson, siendo la figura del verdirrojo Mauro Zalguizuri, que sumó 18 puntos (2-3 en triples, 1-3 en dobles y 10-12 en libres), más 6 asistencias y 4 rebotes.
En el albiazul, Luciano Vecchi fue el principal anotador, con 21 puntos (3-5 en triples5-6 en dobles y 2-3 en libres), más 13 rebotes. Mientras que Carlos raga cerró con 14 puntos y 13 recobres.
L.N. Alem (68): M.Zalguizuri (18), P. Zapata (8), I. Formiga (15), A. Iturrioz (8), H. Wilkerson (8), fi; F. Pallotti, T. Scolari (2), S. D'Annunzio, F. Mandolesi (9), J. Wentland y T. Gómez Lepez. DT: Franco Maceratesi.
9 de Julio (67): S. Ruesga (11), F. Goyanarte (6), M. Costa (6), L. Vecchi (21), C. Fraga (14), fi; A. Almirón (4), S. Villegas (5) y L. D'Amaro. DT: Julián Turcato.
Cuartos: L.N. Alem, 24-23; 46-37 y 57-55.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Marcelo Gordillo.
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Próxima
La séptima fecha se disputará íntegramente el jueves, sin adelanto: Pueyrredón-Napostá, Estrella-Pacífico, Villa Mitre-L.N. Alem, Liniers-Bahiense, San Lorenzo-Estudiantes y 9 de Julio-Olimpo.
Posiciones
Po. Equipo Pts. (Arrastre)
1º) Olimpo, 20,5 puntos (9,5)
2°) Villa Mitre, 20 (9)
3º) Napostá, 19,5 (9,5)
4º) Pacífico, 19 (8)
5°) Pueyrredón, 18,5 (8,5)
6º) Bahiense, 18 (9)
7º) L.N. Alem, 17 (8)
8º) Estudiantes, 16,5 (9,5)
9º) Estrella, 15,5 (7,5)
10º) 9 de Julio, 15 (7)
11º) Liniers, 14,5 (7,5)
12º) San Lorenzo, 13 (6)