Olimpo es puntero, Napostá y Pueyrredón subieron un escalón, y también ganaron Estudiantes y Alem

Agustín Dottori, defendido por Tomás Del Sol. Fotos: Emmanuel Briane y Emilia Mainieri-La Nueva.

Olimpo derrotó ajustadamente a Liniers, por 80 a 77 y quedó como único puntero, tras completarse la sexta fecha correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

En tanto, Napostá trepó al tercer lugar, al superar a Estrella por 75 a 56.

Pueyrredón venció a San Lorenzo, en cancha de Bahiense, por 87 a 76, y también subió una posición.

Mientras que Estudiantes consiguió su primera victoria en este tramo, superando a Bahiense del Norte, por 83 a 76, y Leandro N. Alem se anotó la segunda victoria consecutiva, frente a 9 de Julio, por 68 a 67.

La programación había comenzado el miércoles, con la agónica victoria de Pacífico sobre Villa Mitre, por 95 a 93, con un triple de Valentín Cortés cuando expiraba el tiempo.

Olimpo 80, Liniers 77

Olimpo tuvo que remar mucho para ganarle a Liniers, por 80 a 77 y de esta manera saltar a la punta.

El aurinegro llegó a perder por 15 puntos, cuando el Chivo tuvo la mejor versión de Santiago Gattari.

Santiago Gattari arma la ofensiva, defendido por Agustín Solomon.

Finalmente, Olimpo logró el objetivo, con un Ruesga determinante: 27 puntos (2-5 en triples, 3-5 en dobles y 15-21 en libres), más 15 faltas recibidas.

Su ladero resultó Marcos Diel, autor de 21 puntos (2-3 en triples, 6-10 en dobles y 3-4 en libres), además de 7 recobres. Mientras que Agustín Dottori completó 12 puntos (1-2 en t3, 2-4 en t2 y 5-5 en t1).

En el albinegro, Tomás Del Sol cerró con 13 unidades (1-1 en t3, 2-3 en t2 y 6-9 en t1), más 5 rebotes; Gattari aportó 14 unidades y 6 asistencias, mientras que Franco Ferrari colaboró con 11 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias.

Olimpo (80): S. Alimenti (8), A. Dottori (12), M. Diel (21), F. Ruesga (27), A. González (2), fi; A. Solomon (3), A. Marroni (5), V. Carrizo (2) y B. López. DT: Juan Cruz Santini.

Liniers (77): S. Gattari (14), O. Cancelarich, A. García (9), A. Agulló (6), F. Ferrari (11), fi; G. Groppa (3), T. Del Sol (13), B. Olivera (10) y J. Marinsalta (11). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Olimpo, 17-23; 33-43 y 54-61.

Árbitros: Horacio Sedán, Ariel Di Marco⁩ y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: Norberto Tomás.

Napostá 75, Estrella 56

Napostá se recuperó de la derrota frente a Villa Mitre, superando a Estrella, por 75 a 56.

Santiago Quiroga acompaña a Segundo Vasconcelo.

Los de la Avenida dominaron el juego y tuvieron un tridente como base: Guido Muzi, autor de 16 puntos (4-7 en triples, 1-4 en dobles y 2-2 en libres), más 7 asistencias; Gastón Torres, con 15 unidades (7-11 en dobles) y 10 recobres y Segundo Vasconcelo, con 10 punos, 11 rebotes y 6 asistencias.

Joaquín Larrandart rompe la primera línea de Tomás Peña.

En el auriazul, Fausto Herrera convirtió 16 puntos y Santiago Quiroga completó 13.

Para el aro va Nahuel Cámara ante Gastón Torres.

Napostá (75): S. Vasconcelo (10), N. Sánchez (6), G. Muzi (16), J. Larrandart (3), G. Torres (15), fi; N. Quiroga (10), L. Alemañy (5), E. Roth (8), K. Hernández (2), S. Barga, F. Germain y F. Bostal. DT: Fabricio Piccinini.

Estrella (56): T. Peña (6), F. Herrera (16), S. Quiroga (13), L. Silva (6), N. Cámara (2), fi; B. Gigliotti (3), A. Kucan, B. Pérez (7), M. Astradas (3), J. Kucan y E. Giusto. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Napostá, 19-13; 38-26 y 58-44.

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Cruz Schernenco y Lucas Andrés.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Estudiantes 83, Bahiense 76

Estudiantes salió de perdedor y tras cinco derrotas se recuperó, venciendo nada menos que a Bahiense, por 83 a 76.

El albo terminó con 18-30 en dobles y 23-29 en libres, teniendo como principal anotador de Jerónimo Mitoire, con 20 puntos (1-1 en triples, 6-7 en dobles y 5-7 en libres), más 8 rebotes.

Empuja hacia abajo Juan Pedro Hollender a Jorge García.

En tanto, Jorge García sumó 16 puntos (7-8 en libres) y Pedro Santiago metió 12 (5-8 en dobles y 2-2 en libres) y bajó 5 rebotes.

Joaquín Rodríguez y Lucas Delgado presionan a Hollender.

En el tricolor, Augusto Lamonega terminó con 24 puntos (4-6 en triples, 3-4 en dobles y 6-01 en libres) y Eddie Roberson metió 7 puntos, tomó 10 rebotes. En tanto, Juan Pedro Hollender convirtió 13 puntos, lo mismo que Tomás Bonivardo.

Augusto Lamonega se le planta a Ramiro Aguirre.

Estudiantes (83): R. Aguirre (3), M. Martínez (6), L. Delgado (9), P. Santiago (12), J. García (16), fi; S. Ranieri (8), J. Belleggia (7), J. Mitoire (20) y J. Rodríguez (2). DT: Ariel Ugolini.

Bahiense (76): A. Lamonega (24), S. Luengo (12), T. Bonivardo (13), E. Roberson (7), J.P. Hollender (13), fi; A. Catalán, B. Lozano (4), L. Ruggiero, J.C. Hoya (3) y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Estudiantes, 18-17; 39-34 y 64-56.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

San Lorenzo 76, Pueyrredón 87

Pueyrredón metió la tercera victoria consecutiva, frente al colista San Lorenzo, por 87 a 76, en cancha de Bahiense.

Los principales goleadores fueron Nicolás Renzi, con 19 puntos (1-3 en t3, 4-5 en t2 y 8-12 en t1), más 9 rebotes, y Guillermo Mallemaci, con 7-10 en t2 y 5-7 en t1, además de 7 recobres.

En tanto, Lucas Lucchetti aportó 15 puntos (4-7 en triples) y 7 rebotes.

En San Lorenzo hubo 15 puntos, más 6 rebotes y 3 asistencias de Sebatián Calvo, y 14 unidades, más 5 recuperos y 4 asistencias de Simón Seewald.

San Lorenzo (76): A. Pena (12), R. Arce (7), J.P. Fuentes (10), N. Herbik (7), N. Diez (6), fi; S. Calvo (15), M. Cenzual (2), L. Fernetich (3) y S. Seewald (14). DT: Sebastián Aleksoski.

Pueyrredón (87): A. Pan, L. Lucchetti (15), N. Renzi (19), G. Mallemaci (19), C. Balmaceda (13), fi; D. Carci (11), G. Gherardt (7), G. Sagasti (3), B. Borda, F. De Tina y G. Brescia. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: San Lorenzo,19-27; 35-47 y 55-70.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín⁩ Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

L.N. Alem 68, 9 de Julio 67

Leandro N. Alem se anotó una victoria de mucho valor ante un rival directo como 9 de Julio, por 68 a 67, en cancha de Villa Mitre.

El juego se cerró con dos libres de Howard Wilkerson, siendo la figura del verdirrojo Mauro Zalguizuri, que sumó 18 puntos (2-3 en triples, 1-3 en dobles y 10-12 en libres), más 6 asistencias y 4 rebotes.

En el albiazul, Luciano Vecchi fue el principal anotador, con 21 puntos (3-5 en triples5-6 en dobles y 2-3 en libres), más 13 rebotes. Mientras que Carlos raga cerró con 14 puntos y 13 recobres.

L.N. Alem (68): M.Zalguizuri (18), P. Zapata (8), I. Formiga (15), A. Iturrioz (8), H. Wilkerson (8), fi; F. Pallotti, T. Scolari (2), S. D'Annunzio, F. Mandolesi (9), J. Wentland y T. Gómez Lepez. DT: Franco Maceratesi.

9 de Julio (67): S. Ruesga (11), F. Goyanarte (6), M. Costa (6), L. Vecchi (21), C. Fraga (14), fi; A. Almirón (4), S. Villegas (5) y L. D'Amaro. DT: Julián Turcato.

Cuartos: L.N. Alem, 24-23; 46-37 y 57-55.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Marcelo Gordillo.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Próxima

La séptima fecha se disputará íntegramente el jueves, sin adelanto: Pueyrredón-Napostá, Estrella-Pacífico, Villa Mitre-L.N. Alem, Liniers-Bahiense, San Lorenzo-Estudiantes y 9 de Julio-Olimpo.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Olimpo, 20,5 puntos (9,5)

2°) Villa Mitre, 20 (9)

3º) Napostá, 19,5 (9,5)

4º) Pacífico, 19 (8)

5°) Pueyrredón, 18,5 (8,5)

6º) Bahiense, 18 (9)

7º) L.N. Alem, 17 (8)

8º) Estudiantes, 16,5 (9,5)

9º) Estrella, 15,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 15 (7)

11º) Liniers, 14,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 13 (6)