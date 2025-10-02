Espert y Machado estuvieron juntos en Bahía Blanca: la foto que lo prueba

El principal candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y el empresario maragato con supuestos vínculos con el narcotráfico, Fred Machado, estuvieron juntos en Bahía Blanca, y fueron fotografiados.

Si bien Espert se ha encargado en los últimos tiempos de negar una relación, más allá del aporte de 200 mil dólares a su campaña presidencial de 2019, ambos estuvieron juntos en nuestra ciudad, más precisamente en el aeropuerto Comandante Espora.

Y en las últimas horas apareció una fotografía que lo demuestra.

Según publicó La Nación, fue tomada el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de nuestra ciudad, en una escala que hizo el avión que los transportaba desde Buenos Aires a Viedma. En ese momento acompañaba a Espert una comitiva compuesta por su jefe de campaña, un empresario argentino que puso su avión a disposición “de la causa liberal” y un colombiano que reside en Miami.

El viaje se realizaba para la presentación del libro La sociedad cómplice, en la capital rionegrina. En ese acto se dio la hoy conocida frase “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, dijo. Machado, de pie, ubicado en el fondo del salón, respondió con una sonrisa.

Ese 18 de abril de 2019, el avión que transportaba a Espert a Viedma hizo escala en Bahía Blanca “para cargar combustible”, según se explica. Algunos testigos recuerdan que el candidato y sus acompañantes caminaron hasta el aeropuerto y que, al ingresar, se encontraron con un héroe de Malvinas, un piloto que tuvo una actuación destacada en el conflicto. Machado, un entusiasta y conocedor de lo ocurrido en la guerra, lo reconoció y se presentó como el dueño de una empresa de aviación que “llevaba pasajeros VIP, como estrellas de la música y el cine”,

Luego, lo invitó a él y a sus acompañantes a tomar un café en la confitería del aeropuerto. Allí, justamente, es donde se tomó la foto.

La imagen muestra a cuatro personas en la cabecera de una mesa. En el centro aparece con el rostro “pixelado” el veterano de Malvinas quien, reconocen, solo aparece en ella por casualidad.

En ella también están Espert, el consultor político Nazareno Etchepare, Fred Machado (con traje negro y camisa blanca) y, de pie detrás del piloto asoma el ciudadano colombiano, de Cali, residente en Miami, Iván Sherman. (La Nueva., con información de La Nación)