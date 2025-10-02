Al fin y al cabo es mi vida: un conflicto humano que conmueve
La cita es el día Sábado 18 de octubre a las 21 horas y las entradas se encuentran disponibles en ticketbahia.com
La puesta teatral “Al fin y al cabo es mi vida”, del dramaturgo británico Brian Clark, llega al Gran Plaza Teatro.
Una obra de alto voltaje emocional, protagonizada en su versión local por Silvia Kutika, Fabio Aste y Mirta Wons, ha sido destacada por su capacidad para combinar momentos de reflexión con escenas de tensión dramática.
Si buscás una experiencia teatral que no solo entretenga, sino que también haga pensar y emocionar, esta es una oportunidad para sumarte a un debate humano profundo frente al escenario.
