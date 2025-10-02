Se viene el 14º Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca

Entre el 3 y el 5 de octubre, con la participación de poetas de Argentina, Uruguay y Brasil se desarrollará el 14° Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. El Festival de Poesía recorre la ciudad con lecturas, visitas a escuelas, gala de poetas, performance, fiesta y un gran cierre al aire libre.

Para esta edición contaremos con la presencia de los poetas Luis Pereira Severo de Uruguay, Eduarda Rocha y Paola Kremer de Brasil, e invitados de Entre Ríos, Tucumán, Lobos, Mar de Ajó, Buenos Aires, Punta Alta, Coronel Suárez y Bahía Blanca, que participarán de lecturas al aire libre, encuentros en escuelas y performances.



Este evento cuenta con el apoyo del programa Eventos Permanentes del Instituto Cultural de Bahía Blanca; el auspicio del programa Cocina de Festivales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; el apoyo del Departamento de Humanidades de la UNS y de Cultura de la Cooperativa Obrera.

El festival se desarrollará en: Casa de la Cultura de la UNS, el Museo del Puerto de Ingeniero White, el Museo Histórico, el espacio cultural La Macanuda, el espacio cultural Lisboa y en 2 Museos.

Estarán invitados Guadalupe Thogersen Haedo (Bahía Blanca )- Maximiliano Diaz (Bahía Blanca) – Cristian Cousseau (Tres Arroyos) - Ana Inés López (Lobos) - Eva Murari (Bahía Blanca) – Maximiliano Diomedi (Bahía Blanca) – Eduarda Rocha (Brasil) – Luis Pereira Severo (Uruguay) - Gonzalo Urban (Bahía Blanca) – Marcelo Estebecorena (Paraná, Entre Ríos) – Melina López (Punta Alta) - Luciana Máxit (Mar de Ajó) – Eva Costello (Tucumán) – Paola Kremer (Brasil) - Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos) – Lucía De Leone (CABA)



Programa



VIERNES 3

* Poesía en las Escuelas: invitadxs del festival visitan las escuelas EEM N° 13 y CFL N° 1.

15 hs. TALLER DE POESÍA: Escribir con lo que hay, dictado por Eduarda Rocha (Brasil).

En este taller, vamos a ejercitar una escritura de poesía que se acerca a lo cotidiano. La propuesta es explorar lo que Georges Perec llamó infraordinario: aquello que pasa inadvertido, lo que parece demasiado común para ser visto, pero que contiene una potencia poética cuando se le presta atención / 2 Museos, Sarmiento 450. Actividad con cupo. Inscripción: [email protected]

17 hs. FERIA + LECTURAS + APERTURA / Casa de la Cultura de la UNS, Av. Alem 1050.

LECTURAS DE POESÍA:

Guadalupe Thogersen Haedo (Bahía Blanca )- Maximiliano Diaz (Bahía Blanca) – Cristian Cousseau (Tres Arroyos) - Ana Inés López (Lobos)

APERTURA

Eva Murari (Bahía Blanca) – Maximiliano Diomedi (Bahía Blanca) – Eduarda Rocha (Brasil) – Luis Pereira Severo (Uruguay)



21:30 hs. GALA DE POETAS: LA ÚLTIMA CENA / La Macanuda, Moreno 223.

La diosa de la poesía se hace presente nuevamente en la ciudad para una nueva Gala de Poetas: lecturas, perfomance, música, feria de libros y mucho más. Conducción: Milton Lobo del Monte. Código de vestimenta: año 33 DC.

Leen: Gonzalo Urban (Bahía Blanca) – Marcelo Estebecorena (Paraná, Entre Ríos) – Melina López (Punta Alta) - Luciana Máxit (Mar de Ajó) – Eva Costello (Tucumán) – Paola Kremer (Brasil) - Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos) / Giuliano Paolisso El Santo Bocón (performance)



SÁBADO 4

16 hs. TALLER: Construcción de la imagen, dictado por Daniel Durand.

Vamos a trabajar el elemento compositivo imagen del poema y todos los procedimientos que la componen: construcción del objeto/imagen del poema. Los ejes dimensionales del poema. Iluminación: el trabajo con la luz y la oscuridad del texto. El color y la temperatura de la imagen. La imagen en el poema fotográfico y en el poema cinematográfico. Construcción de escenas y escenarios. Fragmentariedad en la construcción de la imagen contemporánea / Galpón Enciclopédico, San Lorenzo 710. Inscripción: [email protected]

17:30 hs. LECTURAS DE POESÍA + FERIA / Museo Histórico de Bahía Blanca, Saavedra 951

LECTURA:

Melina López- Luciana Máxit - Eva Costello - Marcelo Estebecorena

Luis Pereira Severo -Lucía De Leone - Ana Inés López - Daniel Durand



21:30 hs. MUESTRA + POESIA RECITADA + FIESTA

Poesía por otros medios. UNA MUESTRA. Objetos con literatura 80/90/2000, a partir del libro Poesía por otros medios (Ediuns, 2025) de Omar Chauvié. Intervenciones de Nieves Agesta, Gustavo López, Carlos Mux, Silvia Gattari, Graciela San Román, Alicia Antich, Agustín Hernandorena y Daniel Durand.

BRINDIS + FIESTA: DJ lvca / Lisboa, Portugal 506



DOMINGO 5



16 hs. FERIA + PICNIC POÉTICO + CIERRE MUSICAL / 2 Museos, Sarmiento 450

Gran picnic de lecturas de lxs invitadxs del festival, feria de editoriales de poesía, mate y reposera.

LECTURA:

Gonzalo Urban - Lucía De Leone - Guadalupe Thogersen Haedo - Maximiliano Diaz

Cristian Cousseau - Paola Kremer - Maximiliano Diomedi - Eva MurarI - Eduarda Rocha

Sprint final de poemas

CIERRE MUSICAL: GARILOZ (Coronel Suárez) Gary Vázquez + Ariel Mendoza

Dúo performático. El contenido lírico va desde lo más íntimo hasta lo social y en ocasiones refleja explícita e implícitamente la vida en el sudoeste bonaerense.