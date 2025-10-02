Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

18.1°

Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

18.1°

Bahía Blanca | Jueves, 02 de octubre

18.1°
Aplausos.

Se viene el 14º Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca

Será del 3 al 5 de octubre, con la participación de poetas de Argentina, Uruguay y Brasil en diversas sedes de la ciudad.

Entre el 3 y el 5 de octubre, con la participación de poetas de Argentina, Uruguay y Brasil  se desarrollará el 14° Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. El Festival de Poesía recorre la ciudad con lecturas, visitas a escuelas, gala de poetas, performance, fiesta y un gran cierre al aire libre.

Para esta edición contaremos con la presencia de los poetas Luis Pereira Severo de Uruguay,  Eduarda Rocha y Paola Kremer de Brasil, e invitados de Entre Ríos, Tucumán, Lobos, Mar de Ajó, Buenos Aires, Punta Alta, Coronel Suárez y Bahía Blanca, que participarán de lecturas al aire libre, encuentros en escuelas y performances. 

Este evento cuenta con el apoyo del programa Eventos Permanentes del Instituto Cultural de Bahía Blanca; el auspicio del programa Cocina de Festivales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; el apoyo del Departamento de Humanidades de la UNS y de Cultura de la Cooperativa Obrera.
El festival se desarrollará en: Casa de la Cultura de la UNS, el Museo del Puerto de Ingeniero White, el Museo Histórico, el espacio cultural La Macanuda, el espacio cultural Lisboa y en 2 Museos.

Estarán invitados Guadalupe Thogersen Haedo (Bahía Blanca )-  Maximiliano Diaz (Bahía Blanca) – Cristian Cousseau (Tres Arroyos) - Ana Inés López (Lobos) - Eva Murari (Bahía Blanca) – Maximiliano Diomedi (Bahía Blanca) – Eduarda Rocha (Brasil) – Luis Pereira Severo (Uruguay) - Gonzalo Urban (Bahía Blanca) – Marcelo Estebecorena (Paraná, Entre Ríos) – Melina López (Punta Alta) - Luciana Máxit (Mar de Ajó) – Eva Costello (Tucumán) – Paola Kremer (Brasil) - Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos) – Lucía De Leone (CABA)

CONTACTO: 291 5030849

Programa

 
VIERNES 3
* Poesía en las Escuelas: invitadxs del festival visitan las escuelas EEM N° 13 y  CFL N° 1.
15 hs. TALLER DE POESÍA:  Escribir con lo que hay, dictado por Eduarda Rocha (Brasil).
 En este taller, vamos a ejercitar una escritura de poesía que se acerca a lo cotidiano.  La propuesta es explorar lo que Georges Perec llamó infraordinario: aquello que pasa inadvertido, lo que parece demasiado común para ser visto, pero que contiene una potencia poética cuando se le presta atención / 2 Museos, Sarmiento 450. Actividad con cupo. Inscripción: [email protected]

17 hs. FERIA + LECTURAS + APERTURA / Casa de la Cultura de la UNS, Av. Alem 1050.

LECTURAS DE POESÍA:
Guadalupe Thogersen Haedo (Bahía Blanca )-  Maximiliano Diaz (Bahía Blanca) – Cristian Cousseau (Tres Arroyos) - Ana Inés López (Lobos)

APERTURA

Eva Murari (Bahía Blanca) – Maximiliano Diomedi (Bahía Blanca) – Eduarda Rocha (Brasil) – Luis Pereira Severo (Uruguay)
 
21:30 hs. GALA DE POETAS: LA ÚLTIMA CENA / La Macanuda, Moreno 223.
La diosa de la poesía se hace presente nuevamente en la ciudad para una nueva Gala de Poetas: lecturas, perfomance, música, feria de libros y mucho más. Conducción: Milton Lobo del Monte. Código de vestimenta: año 33 DC.
Leen: Gonzalo Urban (Bahía Blanca) – Marcelo Estebecorena (Paraná, Entre Ríos) – Melina López (Punta Alta) - Luciana Máxit (Mar de Ajó) – Eva Costello (Tucumán) – Paola Kremer (Brasil) - Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos) / Giuliano Paolisso El Santo Bocón (performance)
 
SÁBADO 4

 16 hs. TALLER: Construcción de la imagen, dictado por Daniel Durand. 
Vamos a trabajar el elemento compositivo imagen del poema y todos los procedimientos que la componen: construcción del objeto/imagen del poema. Los ejes dimensionales del poema. Iluminación: el trabajo con la luz y la oscuridad del texto. El color y la temperatura de la imagen. La imagen en el poema fotográfico y en el poema cinematográfico. Construcción de escenas y escenarios. Fragmentariedad en la construcción de la imagen contemporánea / Galpón Enciclopédico, San Lorenzo 710. Inscripción: [email protected]

17:30 hs. LECTURAS DE POESÍA + FERIA / Museo Histórico de Bahía Blanca, Saavedra 951
LECTURA:
Melina López- Luciana Máxit - Eva Costello - Marcelo Estebecorena 
Luis Pereira Severo -Lucía De Leone - Ana Inés López  - Daniel Durand  
 
21:30 hs.  MUESTRA + POESIA RECITADA + FIESTA
Poesía por otros medios. UNA MUESTRA. Objetos con literatura 80/90/2000,  a partir del libro Poesía por otros medios (Ediuns, 2025) de Omar Chauvié. Intervenciones de Nieves Agesta, Gustavo López, Carlos Mux, Silvia Gattari, Graciela San Román, Alicia Antich, Agustín Hernandorena y Daniel Durand.
BRINDIS + FIESTA: DJ lvca / Lisboa, Portugal 506
 
DOMINGO 5
 
16 hs. FERIA + PICNIC POÉTICO + CIERRE MUSICAL / 2 Museos, Sarmiento 450
Gran picnic de lecturas de lxs invitadxs del festival, feria de editoriales de poesía, mate y reposera.
LECTURA:
Gonzalo Urban - Lucía De Leone - Guadalupe Thogersen Haedo  -  Maximiliano Diaz  
Cristian Cousseau - Paola Kremer  - Maximiliano Diomedi  - Eva MurarI - Eduarda Rocha  
Sprint final de poemas

CIERRE MUSICAL: GARILOZ (Coronel Suárez) Gary Vázquez + Ariel Mendoza
Dúo performático. El contenido lírico va desde lo más íntimo hasta lo social y en ocasiones refleja explícita e implícitamente la vida en el sudoeste bonaerense. 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Básquetbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE