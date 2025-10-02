"Con fanfarria", un filme francés, para Amantes del Cine

Continuando con sus proyecciones de cine de calidad y cine de autor para cinéfilos, esta semana el Círculo de Amantes Del cine estrenará la nueva obra del realizador francés Emmanuel Courcol: "Con fanfarria".

Courcol (1967) es Actor, Director y Guionista. Iniciado en la actuación comezó a escribir guiones para varios directores y realizó su primer cortometraje "Géraldine te amo" en 2012. Su primer largo fue "Alto el fuego" (2015) al que le siguió "Un triunfo" (2020) en su momento estrenado aquí por los Amantes Del Cine.

En el argumento de "Con fanfarria", Thibaut, un célebre director de orquesta, descubre que fue adoptado y que tiene un hermano perdido, Jimmy, que trabaja en un comedor escolar y toca el trombón en una pequeña fanfarria del norte de Francia. Aunque todo parece separarlos, el amor por la música los une. Thibaut ve en Jimmy un talento excepcional y decide ayudarlo a cambiar su destino. Una historia emotiva sobre fraternidad, segundas oportunidades y el poder transformador de la música.- Premio de la audiencia en el Festival De San Sebastián 2024.- Nominada a 7 Premios César 2025.

El Círculo de Amantes Del Cine es un grupo de amantes del cine que se reúne desde 2017 en el "templo del sueños" gracias a la cortesía de la Empresa Cinematográfica Amodeo propietaria de la sala, para participar del rito que es El Cine. Se trata de estrenos destinado a cinéfilos que da también la bienvenida al público que desee sumarse para soñar juntoses decir sin ruidos ni luces que alteren la fuerza hipnótica inmersiva que el séptimo arte produce y, de más está señalar: sin pochoclos."En fanfarria" se estrenará el Viernes 3 y domingo 5 de octubre en el Cine Visual,a las 19:30 (inicio puntual).Debido a la gran asistencia de público se ruega concurrir con al menos 15 minutos de antelación y evitar pagos electrónicos si hay cola en boletería. Las entradas pueden adquirirse en forma anticipada a partir de los días jueves, en cualquier momento, en la boletería del cine.