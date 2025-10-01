¿Cuánto cobran de sueldo los argentinos? El video viral que muestra la realidad de la calle

Un video que se viralizó en la plataforma TikTok en las últimas horas puso en blanco sobre negro la enorme disparidad de los salarios en la Argentina de Javier Milei.

Con la simple pregunta "¿A qué te dedicás y cuánto ganás por mes?", un creador de contenido expuso la cruda realidad de trabajadores de distintos rubros, desde profesionales hasta empleados de comercio, generando un fuerte debate en las redes.

Los testimonios, breves y directos, pintan un panorama heterogéneo donde algunos superan el millón de pesos, mientras que otros, con oficios esenciales, se encuentran muy por debajo de la canasta básica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El relevamiento informal, realizado en la calle, muestra una brecha salarial impactante y refleja los diferentes niveles de ingresos que coexisten en el país.

Estos son algunos de los testimonios que revela el video:

Diseñadora de indumentaria: "Un millón y medio, depende".

Técnica de laboratorio: "Mi sueldo es de 1.300.000 pesos más o menos".

Fletero: "Alrededor de 1.100.000".

Trabajadora textil: "No llego al millón".

Costurera independiente: "Trabajo desde casa cosiendo y gano 950.000".

Empleado de verdulería: "Más o menos 550.000 por ahí".

Docente de nivel inicial: "Por mes solo estoy ganando casi 500.000".

El video, que sigue acumulando miles de reproducciones y comentarios, se convirtió en un termómetro de la situación económica actual, poniendo sobre la mesa el debate sobre el poder adquisitivo, la inflación y la brecha entre los salarios de distintos sectores en el día a día de los argentinos. (NA)