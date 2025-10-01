El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satemet pronostica para este jueves 2 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado y ventoso, con ráfagas fuertes desde el sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será cálido y ventoso, siempre con ráfagas fuertes del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

Hacia la noche, en tanto, el tiempo será templado y ventoso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 19 grados.





