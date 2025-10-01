La Escuela Nº 58 de Ingeniero White homenajeó a Abel Pintos con un mural en su honor

En el marco del proyecto educativo “Motivos para soñar”, los estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria N°58 de Ingeniero White rindieron homenaje a uno de sus exalumnos más reconocidos, Abel Pintos, mediante la creación de un mural en la fachada del establecimiento que evoca los primeros pasos del cantante en el mundo de la música.

La iniciativa, que surgió desde el área de Artística, busca transmitir a los jóvenes que los sueños se pueden alcanzar, inspirados en la trayectoria del cantante.

“Abel fue alumno de esta escuela y sus primeros pasos en la música los dio en el escenario de nuestro salón. De allí nació la idea de trabajar en un proyecto que motive a nuestros estudiantes a proyectarse como artistas, periodistas o en cualquier otra disciplina”, explicó la directora Andrea Ferronato en diálogo con Canal 7.

El mural fue realizado por el artista bahiense Emanuel Pellegrino, quien viajó especialmente para llevar adelante la obra. “Fue muy emocionante poder contar con un muralista de nuestra ciudad que reflejó el espíritu del proyecto en la puerta de la escuela”, destacó Ferronato.

El homenaje incluyó además la recuperación de anécdotas y recuerdos de maestras que acompañaron a Pintos durante su infancia.

“Para los chicos fue increíble escuchar que Abel venía con su guitarra y siempre quería participar en los actos escolares”, señaló la titular de la EES 58.

En ese marco, los estudiantes planean realizar entrevistas al artista plástico y sueñan con una visita de Pintos durante su próxima visita por Bahía Blanca. “Sería el broche de oro que Abel pueda acercarse, conocer su mural y compartir un momento con nuestros alumnos”, concluyó Ferronato. (Canal 7 de Bahía)