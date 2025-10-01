"La bayadera" y "Flores para una elegía", el programa del Ballet del Sur

El Ballet del Sur ofrecerá un atractivo programa en el mes de octubre compuesto por obras de repertorio clásico y neoclásico. Bajo la dirección del maestro titular Luis Miguel Zuñiga, y con la guía de las maestras ensayistas Jorgelina Duca y Marta Pereyra, la compañía de danza se presentará en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170) los días jueves 2, sábado 4 y domingo 5 de octubre, a las 20:00.

En el programa se interpretará El reino de las sombras del ballet "La bayadera" con coreografía Marius Petipa, música de Ludwig Minkus y reposición de Marta Pereyra. Los roles principales serán: Nikiya Antonella Silva (2 y 5), Daniela Vselko (4); Solor Boris Zambrano Melo (2 y 5), Rodrigo Villaverde Martin (4); Pas de trois (Solistas): Primera variación: Azul Sottano Yacopini (2 y 5), Daiana Álvarez (4); Segunda variación: Mercedes Calderón (2 y 5), Camila Muñoz Da Silva (4); Tercera variación: Melina Hojman Barrios (2 y 5), Justina Dailoff (4).

"La bayadera"

También se presentará la obra “Flores para una elegía” (Creación para el Ballet del Sur estrenada en 2024), con coreografía de Luis Miguel Zuñiga y música de Piotr Ilich Tchaikovsky (Trío en la menor op. 50). Los roles principales estarán interpretados por: Fernando Lima (2 y 5), Boris Zambrano Melo (4); 3 solistas: Carlos Acosta (2 y 5), Franco Cocordano (4), Rodrigo Villaverde Martín (2 y 5), Lautaro Muñiz Fredes (4), Maximiliano Cartasegna (2 y 5), Cristian Amprino (4); Pezzo elegiaco: Protagonistas: Daiana Álvarez (2 y 5), Mercedes Calderón (4); 3 solistas: Justina Dailoff (2 y 5), Antonella Silva (4), Daniela Vselko (2 y 5), Sofía Cunsolo (4), Camila Muñoz Da Silva (2 y 5), Belén Verdeguer (4); 2 solistas: Estefanía Xoana Segovia (2 y 5), Martina Casado Álvarez (4), María Filippi (2 y 5), Elisa Bennasar (4).

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro o en boletería (de lunes a sábado de 17 a 20). Hay descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

"Flores para una elegía"

El reino de las sombras del ballet "La bayadera"

Inspirado en textos del poeta hindú Kalidasa, el coreógrafo Marius Petipa crea el ballet "La bayadera". Con música de Ludwig Minkus, El Reino de las Sombras es una de las joyas del ballet clásico y evoca una atmósfera etérea donde las bailarinas del templo transformadas en espectros descienden del más allá. En una visión, el espíritu de la bayadera Nikiya, después de morir, se reencuentra con su amado Solor. Junto a ella, el guerrero evoca su última danza en busca de perdón.

“Flores para una elegía”

El Trío en la menor de Tchaikovsky es la inspiración para proponer diversas ideas coreográficas en estilo neoclásico impregnado de lirismo y virtuosismo. Los movimientos son contrastantes, despiertan sensaciones, emociones y colores. "Flores para una elegía" presenta metáforas que atraviesan el deseo, la luz, la pérdida, el renacer de la esperanza