Fútbol.

El Sub 15 de la Liga del Sur arranca la semifinal en Azul

El combinado juvenil disputa el partido de ida desde las 17.30.

Fotos: Archivo La Nueva.

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur visitará hoy ante su par de Azul, por el partido de ida de una de las semifinales de la Región Buenos Aires Sur del Torneo Federal.

El encuentro se disputará desde las 17.15 en el estadio Félix Piazza.

La revancha, en busca de la final, se disputará la próxima semana en nuestra ciudad.

La otra llave de semis la animarán Tandil y General Madariaga.

Los chicos dirigidos por Federico Nieto llegaron a esta instancia luego de clasificar como primeros de su grupo, ganando todos los partidos.

Durante la primera fase, el combinado de nuestro medio superó a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Azul, en tanto, también ganó su grupo con puntaje perfecto venciendo a Rausch (2 a 1 y 5 a 2) y Ayacaucho (3 a 1 y 4 a 0)

