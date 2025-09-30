La deuda externa argentina alcanzó un nivel récord: cuánto debe nuestro país

El FMI, una de las entidades que más incrementó la deuda argentina

El stock de deuda externa bruta de Argentina alcanzó un nivel histórico de 305.043 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, según informó el INDEC.

El monto representa un incremento de U$S 23.783 millones (+8,5%) respecto al primer trimestre, el mayor registro nominal desde que el organismo comenzó a publicar estadísticas, en 2006.

El principal motor de este crecimiento fue el endeudamiento del gobierno general, que subió U$S 18.480 millones, traccionado por un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 12.398 millones.

En total, la deuda con organismos internacionales alcanza U$S 92.964 millones, de los cuales casi el 60% corresponde al FMI y el 30% restante a préstamos del BID, el BIRF y el CAF.

Otros sectores también aumentaron su pasivo externo: el Banco Central registró un alza de U$S 2.380 millones debido a la ampliación de la operación REPO concertada con siete bancos internacionales.

Las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) elevaron su deuda en U$S 2.435 millones, mientras que el resto de los bancos sumó U$S 559 millones. En contraposición, la deuda de otras sociedades financieras se redujo en U$S 71 millones.

El informe del INDEC también indica que más del 70% de la deuda externa está en moneda extranjera y con vencimiento a largo plazo. Aunque el ratio deuda externa/exportaciones anuales superó el 300%, el organismo aclaró que este indicador ha llegado a superar el 400% en períodos anteriores, como a fines de 2020 y principios de 2021.

El récord nominal de la deuda externa refleja un escenario marcado por déficit de cuenta corriente, escasez de dólares y mayor dependencia de financiamiento externo, lo que pone presión sobre la sostenibilidad financiera del país a mediano y largo plazo. (con información de C5N)