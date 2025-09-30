El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de $1.416,08 para la venta y de $1.354,50 para la compra, registrando una suba de 0,60% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.460 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.435 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.820, el MEP cotizó a $1.476, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.514.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, subió a 1.203 puntos.