Crece la presión cambiaria: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones del dólar en Bahía Blanca
Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.
El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de $1.416,08 para la venta y de $1.354,50 para la compra, registrando una suba de 0,60% en relación al cierre del lunes.
En tanto, el dólar blue marcó $1.460 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.435 en las financieras de la city porteña.
El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.820, el MEP cotizó a $1.476, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.514.
El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, subió a 1.203 puntos.