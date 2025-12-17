El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 18 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 18 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Sudoeste y Sur. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo cálido y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad de regular en disminución a moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.
La noche será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.