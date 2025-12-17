El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 18 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Sudoeste y Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad de regular en disminución a moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.