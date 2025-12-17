Asombroso: los nuevos logros del Messi del ajedrez que se ilusiona con el Olimpia de oro

Faustino Oro es el niño genio del ajedrez argentino, motivo de orgullo y de constante asombro por todo lo que ya logró y lo que cada día concreta a sus 12 años y 2 meses.

A su implacable cristalización de objetivos se sumó el haber alcanzado la segunda norma de gran maestro, lo que lo lleva a estar en carrera por el récord mundial de precocidad para poseer ese título.

El chico sumó los 5,5 puntos que necesitaba a lo largo de 9 ruedas en el Magistral Szmetan-Giardelli, en el Centro Cultural Recoleta, en el que fue 4º. En la última vuelta se enfrentó a Diego Flores y contra los pronósticos de tablas de "grandes maestros" -empates rápidos que no conforman al público- no fue así.

Con el empate, Oro llegaría a su segunda norma de gran maestro y sólo le quedaría una para llegar a ese título definitvo.

Le tocó jugar con negras ante el campeón argentino y fue paciente para llegar a la paridad al cabo de 40 movimientos en los que controló los embates de Flores para conseguir el desnivel.

Su próximo propósito será, entonces, arrebatarle al estadounidense Abhimanyu Mishra el privilegio de haber sido el gran maestro más joven de la historia con 12 años, 4 meses y 25 días.

Tiene por delante casi dos meses y tres semanas para alcanzar ese propósito. Se calcula que contará con entre cuatro y cinco posibilidades en torneos oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para los que seguramente recibirá invitaciones.

Tras el Olimpia de Plata... ¿Y el de oro?

El próximo 22 de este mes, en la Usina del Arte, se entregarán los Premios Olimpia y el nene que con apenas 6 años se acercó al tablero por primera vez durante la pandemia, buscará su segunda estatuilla de plata en ajedrez, algo que ya se llevó en 2023. Pero más allá del doblete, su aspiración va todavía más allá: ¿por qué no llevarse el Olimpia de oro, la máxima distinción del deporte argentino?

Antes de que termine el año protagonizará en Qatar el Mundial de partidas rápidas, el evento más importante de esta modalidad. Y como a Faustino le gusta jugar en ritmo veloz, no es descabellado que vuelva a ganarle, tal como lo hizo en 2024, a Magnus Carlsen, cinco veces campeón del mundo y número 1 del ranking.