El riesgo país volvió a bajar y tocó el menor nivel desde mediados de 2018

El riesgo país volvió a bajar este miércoles 17 de diciembre y se ubicó en 555 unidades, el menor nivel en más de siete años. De todos modos, pasadas las 15, avanzó algunos puntos y se ubicó en 569.

Para encontrar una cifra más baja hay que remontarse al 31 de julio de 2018, cuando había cerrado en 556 unidades.

El indicador que elabora JP Morgan retrocedió por segundo día consecutivo en reacción a los anuncios del Banco Central sobre la nueva forma de ajuste de las bandas cambiarias y el programa de compra de reservas.

La mejora en el indicador llegó con una nueva suba de bonos dólares, que arrancaron este miércoles con alzas que llegan a superar el 1%. Sin embargo, Milo Farro, analista de Rava Bursátil, apuntó: “Todos los bonos ‘ley extranjera’ ofrecen rendimientos de un dígito, con el riesgo país en la zona de 550 puntos, el mínimo de la gestión Milei. A pesar del optimismo, resta la definición de cómo se afrontarán los próximos vencimientos de enero”.

El ministro Luis Caputo dijo este martes que evalúa todo tipo de alternativas para cumplir con esos compromisos, que superan los 4.200 millones de dólares. Entre las opciones que están sobre la mesa, se incluye la utilización de los swaps con China y EE.UU., préstamos bancarios y operaciones en el mercado.

Con respecto a ese último punto, la baja del riesgo país es una buena noticia, ya que acerca al Gobierno a la posibilidad de emitir deuda en el mercado internacional. Los funcionarios resaltaron en varias oportunidades que el financiamiento en el mercado permitirá que el Banco Central acumule las reservas que compre en lugar de usarlas para pagar vencimientos.

Aunque Caputo dijo en varias oportunidades que quiere reducir la dependencia de Wall Street en beneficio del mercado local, es probable que el Gobierno busque hacer alguna colocación de bonos durante 2026. Así, el soberano seguiría a las empresas y provincias que ya probaron ese camino en los últimos meses. El propio FMI reconoció que la Argentina debe refinanciar sus vencimientos en el mercado.

Los analistas calculan que si el indicador elaborado por JP Morgan llega a la zona de los 450 puntos, sería viable que la Argentina pudiera colocar bonos en el mercado externo a una tasa menor a 10%. Para hacerlo, de todos modos, Caputo tendría que conseguir el aval del Congreso. Es por eso que la primera emisión en moneda extranjera se hizo bajo ley local, para evitar esa discusión y agilizar la llegada de fondos. (con información de TN)