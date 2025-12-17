Internaron a Zaira Nara luego de regresar de Europa

Mientras este martes aparecía en MasterChef Celebrity, Zaira Nara atravesaba un delicado momento de salud que la obligó a ser internada.

Según trascendió, la modelo regresó recientemente de un breve viaje a Europa y debió recibir atención médica tras sufrir un fuerte malestar. Ella misma dio detalles a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen desde una cama de sanatorio y escribió: "La vida misma".

"No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal", explicó Zaira, quien incluso siguió desde el hospital su participación en MasterChef Celebrity, programa en el que reemplazó a su hermana Wanda en la conducción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", agregó, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Más tarde, la modelo precisó el diagnóstico: "Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda", y agradeció al equipo médico que logró estabilizarla rápidamente para que pudiera regresar a su casa. (NA)