Internaron a Zaira Nara luego de regresar de Europa
La modelo atravesó un fuerte malestar tras un viaje y debió recibir atención médica. Incluso siguió desde la clínica su participación en MasterChef Celebrity.
Mientras este martes aparecía en MasterChef Celebrity, Zaira Nara atravesaba un delicado momento de salud que la obligó a ser internada.
Según trascendió, la modelo regresó recientemente de un breve viaje a Europa y debió recibir atención médica tras sufrir un fuerte malestar. Ella misma dio detalles a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen desde una cama de sanatorio y escribió: "La vida misma".
"No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal", explicó Zaira, quien incluso siguió desde el hospital su participación en MasterChef Celebrity, programa en el que reemplazó a su hermana Wanda en la conducción.
"Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", agregó, llevando tranquilidad a sus seguidores.
Más tarde, la modelo precisó el diagnóstico: "Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda", y agradeció al equipo médico que logró estabilizarla rápidamente para que pudiera regresar a su casa. (NA)