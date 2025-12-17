Bombeo de Bosque Alto y aledaños: se instala un grupo electrógeno para normalizar el suministro

ABSA informó que se trabaja en la instalación de un equipo electrógeno para permitir la operación del bombeo de agua que abastece a los barrios Bosque Alto, Los Mirasoles, Las Magnolias (PROCREAR), Campos de Alem y La Huella, afectado por un corte de energía.

De esta manera, el suministro de agua se irá recuperando paulatinamente en el sector.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.