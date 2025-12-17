Tras la catástrofe de marzo, ABSA renueva cañerías en calle Cerrito

ABSA informó que avanza con el recambio de cañerías de agua sobre calle Cerrito, entre Jacksonville y 19 de Mayo, en el marco de las obras de reacondicionamiento de las redes afectadas por la catástrofe climática del 7 de marzo.

La intervención cuenta con un presupuesto superior a los 205 millones de pesos y contempla el reemplazo de 790 metros de cañería de mayor diámetro que las existentes.

Se trata de un sector que ya debió ser intervenido en reiteradas oportunidades debido a los daños ocasionados por la caída de árboles tras el fuerte temporal de diciembre de 2023.

Los trabajos incluyen además la ejecución de 25 conexiones domiciliarias y la realización de 16 empalmes y desempalmes con otros conductos de la red.

Desde la empresa recordaron que esta obra forma parte de un conjunto de tareas que prevé la reposición de cañerías de agua y cloacas en los barrios San Miguel y Stella Maris, junto con la reubicación de un colector cloacal máximo sobre calle Maldonado. Todas estas intervenciones integran el paquete de medidas de emergencia destinadas a reconstruir la infraestructura urbana dañada por los últimos eventos climáticos que afectaron a la ciudad.