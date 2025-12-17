Con pronóstico reservado permanece internado un hombre apuñalado

El hombre apuñalado está internado en Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

Un hombre que anoche recibió al menos seis puñaladas durante una pelea entre un grupo de personas en un sector del barrio Maldonado, permanece hospitalizado en estado estable pero con pronóstico todavía reservado.

Víctima de la agresión, consumada en los últimos minutos de ayer en Fortín Carhué al 2500, resultó Jonathan Maximiliano Kraser (35), quien sufrió heridas punzocortantes en el abdomen y el tórax.

El paciente recibe asistencia en la Terapia Intensiva del Hospital Municipal, donde fue intervenido quirúrgicamente a raíz de que la lesión más grave le provocó un "neumotórax abierto", es decir le perforó el pulmón izquierdo.

"El pulmón estuvo en contacto con el aire ambiente, por eso inicialmente hubo que ponerle un parche invertido para que ejerza una función de válvula, permita la respiración y evite que el aire que ingresa haga colapsar el pulmón y el corazón, y le provoque un paro cardiorrespiratorio", explicó la doctora Graciela González Prieto, vocera del Municipal.

"Después de eso fue a Cirugía y, cuando estuvo más estabilizado e intubado, se le colocó un avenamiento pleural izquierdo. Por el momento está estable, con pronóstico todavía reservado porque son las primeras horas", agregó la médica.

Kraser se encuentra bajo sedación y analgesia, después de que anoche lo ingresaran en el nosocomio en estado de "confusión" y con las heridas sangrantes.

Intento de homicidio

En relación con la tentativa de homicidio, efectivos policiales de la comisaría Quinta aprehendieron a Juan José Millán (47), quien al parecer atacó e hirió a Kraser con una cuchilla que se secuestró.

El caso está siendo investigado por el fiscal de homicidios, Jorge Viego.