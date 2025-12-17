Profesionales del Hospital Municipal preocupados por posibles descuentos por los días de paro

La presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, Cristina Ferraro, expresó la disconformidad del sector con la política salarial del Ejecutivo local ante la posibilidad de registrarse descuentos por los días de paro, una medida que consideran injusta y que, advierten, busca desalentar el derecho a la protesta.

Ferraro señaló que actualmente se transita un camino de diálogo a través de distintas mesas de trabajo, una de ellas vinculada específicamente al área de Enfermería. “Estamos tratando de ser optimistas y de avanzar mediante el diálogo”, indicó, aunque reconoció que existe una fuerte sensibilización dentro del equipo de salud, no solo por la cuestión económica, sino también por la respuesta que hasta ahora brindó el Ejecutivo, a la que calificó como “muy atada a lo administrativo y sin una reflexión sobre las necesidades que estamos planteando”.

En relación con las medidas de fuerza realizadas, la dirigente confirmó que en los últimos días comenzaron a aparecer como “ausentes” en los partes diarios los trabajadores que participaron de los paros, lo que se traduciría en descuentos salariales. “En un primer momento se habló de faltas injustificadas, lo cual no corresponde para una jornada de paro. Desde 1916 no se puede sancionar administrativamente una medida de fuerza”, aclaró. Si bien reconoció que legalmente puede haber descuentos económicos, remarcó que “duele en los bolsillos y limita la posibilidad de reclamar”.

En ese sentido, adelantó que la Asociación hará pedidos formales e informales, y también a través de los medios, para que el Ejecutivo dé marcha atrás con la decisión. “Todavía no lo puedo confirmar hasta que no salgan los recibos, pero todo indica que la decisión ya la tienen tomada”, sostuvo.

En diálogo con Panorama, por LU2, Ferraro también hizo referencia al impacto emocional que atraviesa el sector de la salud, en un año especialmente complejo para la ciudad por la inundación. “Somos personas que vivimos en el mismo lugar y con la misma realidad que toda Bahía Blanca. Fue un año muy difícil y el mes de marzo es particularmente sensible”, expresó.

Consultada sobre las expectativas a futuro, afirmó que “siempre hay esperanza a través del diálogo”, aunque aclaró que, de manera preventiva, el gremio analiza la creación de un fondo de lucha para ayudar a sostener económicamente a los trabajadores frente a los descuentos y evitar que se coarte la posibilidad de reclamo.

Por el momento, descartó la convocatoria a un paro en los próximos días, aunque advirtió que el conflicto continúa mientras no haya respuestas concretas. “Vamos a seguir con asambleas, manifestaciones y presencia en los medios. Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad, pero también necesitamos resultados efectivos”, afirmó.

Finalmente, consideró que una señal clave para destrabar el conflicto sería la marcha atrás en los descuentos aplicados. “Sería una señal de buena voluntad del Ejecutivo. No esperábamos que sea el primer intendente de la historia (Federico Susbielles) que efectúe un descuento sobre los trabajadores de la salud del sistema público municipal", concluyó.