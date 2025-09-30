Hallaron muerto a un prefecto en su departamento céntrico e investigan cómo sucedió

Las causas que provocaron la muerte de un disparo en la cabeza de un oficial de la Prefectura Naval Argentina son investigadas por la Policía y la fiscalía local.

El hecho se descubrió esta tarde, sobre las 16, cuando el principal Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, no respondía a los llamados desde hacía unos dos días.

Personal policial, tras el llamado al 911 de un compañero del uniformado, se presentó en el lugar, Las Heras 126, piso 11, y derribó la puerta del departamento, al no recibir respuestas desde el interior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esas circunstancias encontraron a Roa tendido en un pasillo sin vida, con sangre en su rostro y la pistola reglamentaria entre las piernas.

Se constató que su deceso, de un disparo, se habría registrado unas 36 horas antes.

En el lugar secuestraron al menos una vaina servida. Trascendió que había otros impacto de bala en una pared.

También se advirtió cierto desorden y suciedad y que no había alteraciones en las aberturas.

En el caso, además de los peritos de la Policía Científica, trabaja la DDI a órdenes de la UFIJ N° 7, cuya titular es la fiscal Marina Lara.

Las hipótesis que se manejan son la del suicidio o la del homicidio.

Roa era segundo jefe de la división Inteligencia de la Prefectura de la jurisdicción.

