Murió un ciudadano chileno en un choque en la ruta 22, cerca de Médanos

Un hombre oriundo de Chile falleció este martes, en un choque entre dos autos ocurrido en cercanías de Médanos, en la ruta nacional 22.

Por circunstancias que aún se están tratando de establecer, en el kilómetro 731 chocaron en forma frontal dos Toyota Corolla, en un sector de curva y contracurva.

En uno de ellos, con patente chilena, que circulaba en sentido Médanos-Bahía Blanca, viajaban cinco personas, dos eran mujeres y tres hombres. En este vehículo estaba la víctima, que fue identificada como Bernardo Mora Aquillon, de 88 años, quien estaba en el vehículo del acompañante.

En el otro Toyota Corolla, que circulaba en sentido contrario viajaba Claudio Hansen, de 54 años, oriundo de Puan.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Penna, en Bahía Blanca, y al Hospital de Médanos.

Según se explicó, al momento del accidente, la ruta estaba despejada y con buena visibilidad.