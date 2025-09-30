Coronel Suárez: rescatan a una joven y sus hijos de un secuestro y violencia doméstica

Una dramática situación ocurrió en las últimas horas en Coronel Suárez, luego de que una joven de 19 años lograra escapar de un domicilio donde, según su denuncia, permaneció privada de su libertad durante tres días junto a sus dos hijos menores, de 11 meses y 3 años. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez tomó intervención tras el aviso de la víctima.

La joven se presentó en la comisaría de la Mujer y la Familia local en horas de la tarde, relatando que consiguió huir de la vivienda, ubicada en avenida Independencia al 700, y llevar a su hija mayor al jardín de infantes, desde donde pudo dar aviso a la policía.

Inmediatamente, personal policial se dirigió al lugar de los hechos. Al ingresar al domicilio, constataron la presencia de Maximiliano Roth (23), pareja de la denunciante. El menor de 11 meses fue hallado en una vivienda vecina con "visibles lesiones", según el informe policial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se procedió de forma inmediata a la aprehensión de Roth, quien quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.

Tanto la madre como los dos menores fueron trasladados al nosocomio local. La mujer presentaba hematomas en el rostro, cuello y brazos, la niña de 3 años tenía golpes en el rostro. y el bebé de 11 meses fue diagnosticado con múltiples fracturas de cráneo y hematomas en diversas partes del cuerpo, lo que subraya la gravedad de la violencia ejercida.

El detenido permanece a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.