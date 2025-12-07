Pigüé celebra sus 141 años con la Fiesta de la Omelette Gigante y la música de Amar Azul

Pigüé revivirá hoy una de sus tradiciones más queridas: la Omelette Gigante, una receta típica francesa que se realiza en grandes dimensiones, que busca fortalecer lazos y preservar las tradiciones de los ancestros y que luego se reparte en porciones gratuitas entre los visitantes. Será en el marco de los festejos por el 141º aniversario de la ciudad, que se cumplió anteayer.

Florencia Bros, una de las coordinadoras y encargada de la difusión, comentó que para esta 26ª edición de la omelette se estarán compartiendo 20 mil huevos (que como cada año, los provee Granja San Miguel) que serán distribuidos en la clásica sartén gigante de 4.20 metros y en la sartén pequeña con raciones aptas para celíacos que también se viene utilizando desde hace varias ediciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Esperamos mucha gente de la región. De hecho, hay empresas de turismo que desde hace semanas vienen ofreciendo distintos paquetes para venir por el día o a pasar el fin de semana, aprovechando que será un fin de semana largo y hay distintas propuestas para toda la familia”, contó.

“El pronóstico del tiempo nos anuncia una jornada soleada y algo de calor, así que seguramente la gente nos va a acompañar, disfrutando no solo la omelette, sino las demás propuestas que habrá en el Parque Municipal”, dijo.

La Omelette se realizará en el marco de un fin de semana a plena música, sabores y tradición en un amplio espacio donde será posible disfrutar de la Expo Rural y Comercial, paseo de emprendedores, artesanos y manualistas, paseo gastronómico, shows de bandas locales y el gran cierre de Amar Azul.

“Si bien luego de 26 años hay muchas cuestiones que están resueltas, cada año arrancamos un par de meses antes con los preparativos y esta vez no ha sido la excepción”, comentó Bros.

Este año se suma una novedad que habla del compromiso con el ambiente. Gracias al apoyo de un nuevo auspiciante, Eco Town, las porciones se entregarán en platos descartables biodegradables. Un detalle que no pasa desapercibido para quienes valoran estas celebraciones populares que, sin perder su esencia, buscan el cuidado del ambiente.

La Omelette Gigante suele recibir familias, visitantes y vecinos desde temprano ya que nadie se quiere perder cómo un pueblo entero se organiza para cocinar, a cielo abierto, la omelette de semejantes dimensiones. Es un verdadero show culinario.

Al lado de la sartén principal, que se roba todas las miradas, como un gesto de inclusión que ya es parte de la identidad de la fiesta, se prepara la sartén más pequeña destinada a las personas celíacas. Todo está medido, pensado y cuidado para que cada visitante pueda disfrutar de su porción.

La expectativa para esta edición es alta ya que el fin de semana largo promete movimiento turístico y el pronóstico suma a la ilusión: cielo despejado y temperatura ideal para pasear por los stands de emprendedores, probar sabores regionales o simplemente sentarse bajo los árboles a esperar el momento en que los Caballeros de la Cofradía vuelcan la mezcla sobre la sartén gigante.

Ese ritual convierte a la fiesta en un espectáculo único. Los cinco grandes maestros y el equipo de cófrades realizan esta ceremonia con mucha alegría y entusiasmo y como un guiño a las raíces francesas que dieron origen a esta tradición que Pigüé adoptó como propia.

La omelette es una celebración que habla de identidad, de comunidad y de hospitalidad. Una fiesta que va mucho más allá de mantener vivo el espíritu de un pueblo: una muestra de que la gastronomía es un puente que une naciones y generaciones.

La cocina más famosa de Pigüé ya tiene todo listo: una postal única que no se agota, como este rincón del sudoeste bonaerense sabe ofrecer.