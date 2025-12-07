Patagones: inauguraron una obra vial clave para el acceso a la ciudad

Fue inaugurada en Patagones la primera etapa de una de las grandes obras de relevancia de la actual gestión: la puesta en valor del acceso a la ciudad a través de la calle Hipólito Yrigoyen. En este tramo se invirtieron más de 900 millones de pesos.

La iniciativa contempla la repavimentación y el ensanche de la calzada, así como la construcción de una rotonda, áreas de parquización, dársenas para el transporte público, y ciclovías, todo bajo un nuevo sistema de iluminación LED.

En esta primera etapa -destacó el intendente Ricardo Marino- fue habilitado el tramo de Yrigoyen comprendido entre la calle Mascarello y el boulevard Moreno, que representa “el 50% del proyecto total”. Adelantó, en tal sentido, que ya se trabaja en la segunda etapa, que incluirá el desarrollo de los laterales, espacios verdes y nuevos elementos urbanísticos destinados a embellecer y completar la transformación del acceso.

“Esta obra fue priorizada en una de las primeras reuniones con el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) y el ministro (de Obras Públicas) Gabriel Katopodis. Cuando nos pidieron elegir un proyecto significativo para el distrito, sin dudarlo dijimos 'mejorar el ingreso a la ciudad'. Patagones merece un acceso como corresponde”, remarcó.

La secretaria de Obras y Planeamiento, arquitecta Pamela Baffoni, refirió además que la obra fue “la primera diseñada junto al intendente al asumir la gestión”, con la participación activa de todas las áreas de su cartera.

Marino hincapié, por otro lado, en que la obra se completó en el plazo estipulado de ocho meses desde la firma del convenio con la empresa Oriente Construcciones, y expresó también su agradecimiento a todas las áreas municipales, al Concejo Deliberante y a la empresa constructora por el acompañamiento necesario para avanzar en cada etapa.

Finalmente, el jefe comunal anticipó que el municipio continuará ejecutando “importantes obras en distintos puntos del distrito”, entre ellas la licitación de una nueva rotonda en la calle Juan Domingo Perón y Avenida de la Constitución, la inminente inauguración del boulevard Celedonio Miguel con iluminación renovada, la inspección eléctrica del loteo Sosa, el inicio de las obras del Instituto de Formación Docente y la concreción de la defensa costera incluida en el presupuesto provincial.

El proyecto de jerarquización del principal acceso a Patagones había sido presentado en julio de 2024, seis meses después del inicio de la gestión de Marino.

En aquel momento el jefe comunal había destacado el respaldo del gobierno provincial al proyecto que, además de la repavimentación de la calle, contemplaba la ejecución de 2.700 metros lineales de cordón cuneta, 700 metros cuadrados de sendas peatonales, 3.500 metros cuadrados de veredas y una ciclovía, entre otras mejoras.

En octubre de 2024 los trabajos fueron licitados. Hubo un solo oferente: Oriente Construcciones, que presentó un presupuesto de algo más de 883 millones de pesos.

A mediados de marzo de este año Marino firmó el contrato con el representante de la empresa constructora, Juan Castelli, tras llegar a un acuerdo con la provincia por el financiamiento de los trabajos. En ese momento se informó que las obras tendrían que estar terminadas en el plazo de 8 meses; es decir, a fines de noviembre de este año.

El 1 de abril comenzaron las obras en calle Yrigoyen, lo que obligó a cortar el tránsito por la arteria entre Mascarello y el boulevard Moreno, y a disponer un solo sentido de circulación para las colectoras Liborio Bernal y Leandro Costa.

Para inicios de julio, la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios públicos había determinado que la obra registraba un nivel de avance general del orden del 55%. En su informe señaló que “se estaban superando las expectativas de avance y plazos de obra proyectados”.

“Actualmente se estan empezando a parar las columnas de alumbrado, que estarán terminadas a mediados de julio, sus bases de hormigón ya fueron ejecutadas. La red eléctrica tiene un avance del 70% y se estima que el suministro de energía a las luminarias se podrá ver finalizado a fines de julio”, se añadió.

“Las dársenas para paradas de colectivos con pavimento de hormigón ya están ejecutadas y se continúa trabajando con los cordones cuneta, que ya cuentan con un avance del 80%, actualmente trabajando en los empalmes y ejecutando badenes”, se completó en aquel momento.

Para agosto el nivel de avance había trepado hasta el 80% y había comenzado la ejecución de asfalto en el tramo Moreno-Juan Bertolone, tarea que se completó en los tres meses siguientes hasta llegar al final de los trabajos.