Pigüé y toda la zona volvieron a disfrutar de la Fiesta de la Omelette Gigante

Una vez más, y como ocurre desde hace 26 ediciones, la tradicional Omelette Gigante fue la gran protagonista del domingo en el Parque Municipal Fortunato Chiappara de Pigüé, en el marco de los festejos por el 141º aniversario.

El evento volvió a reunir a una multitud de vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

En esta oportunidad año se utilizaron 21.000 huevos para preparar la gigantesca receta, que luego fue distribuida de manera totalmente gratuita entre el público. Como cada edición, la actividad despertó el interés desde el inicio, con el colorido desfile de la Cofradía, el proceso de preparación a la vista y el esperado momento de la degustación, que volvió a ser un éxito total.

Pensando en la inclusión de todos los asistentes, también se elaboró la ya tradicional omelette apta para celíacos, permitiendo que cada persona pudiera disfrutar del evento sin restricciones. La respuesta del público fue tan grande que la enorme sartén quedó completamente vacía: no quedó una porción sin entregar.

La jornada incluyó, como es habitual, el nombramiento de nuevos cofrades, quienes se suman a la histórica hermandad que mantiene viva esta tradición única en el país y que año tras año fortalece su vínculo con la comunidad.

Con música, propuestas gastronómicas, baile y un clima de celebración, la Omelette Gigante volvió a demostrar por qué es uno de los hitos más esperados de cada aniversario, reafirmando su lugar como un sello cultural inconfundible de Pigüé.

En el marco de los festejos, al cierre del evento se preveía la presentación de Amar Azul, con entrada libre y gratuita. (con información de Semanario Reflejos)