Una rara enfermedad se llevó sus manos y piernas, pero quiere llegar a la TV para volver a caminar

Hace 25 años, a Pamela Halter le diagnosticaron vasculitis, una rara enfermedad autoinmune que, en la actualidad, la encuentra en una silla de ruedas, sin sus piernas ni los dedos de sus manos.

Lejos de sumirse en un estado de abandono, la cantante pringlense buscó refugiarse y hacerse fuerte en la búsqueda y concreción de distintos objetivos: la música la ayudó y le dio una razón diaria para salir adelante. Ahora, la posibilidad de volver a caminar y de valerse por sí misma le dan una nueva razón para continuar.

Para eso, en los últimos días grabó un video que rápidamente se difundió y viralizó a través de las redes sociales, en el que cuenta su historia y remarca su idea de poder llegar al programa de Guido Kaczka, Buenas Noches Familia, con el único objetivo de poder comprar prótesis que la ayuden a escapar de la silla de ruedas.

Pamela, cantante de profesión, padece una vasculitis muy agresiva que le hizo perder las dos extremidades inferiores, y también parte de sus manos. La enfermedad apareció en 2000 y 2023, y hubo que amputarle distintas partes de su cuerpo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Con la pérdida de mi pierna izquierda sufrí una infección, y después me pasó en las manos. Fue tremendo el dolor: es como la gangrena, te rompe los vasos sanguíneos y no circula la sangre”, recordó.

El año pasado, a través de PAMI, consiguió prótesis para sus piernas, pero no le permiten caminar.

“Fui a rehabilitación en Mar del Plata y pensé que iba a salir caminando, pero no fue así -cuenta-. Solo me calzan; no puedo dar un paso y me hacen doler mucho”. En Bahía Blanca, en cambio, le mostraron las que necesita para volver a moverse. Sin embargo, el costo para ella es inalcanzable, porque cada una de ellas cuesta -hoy- 10 millones de pesos.

“Yo antes andaba en auto, caminaba con prótesis, y esas son las adecuadas para volver a caminar, porque son autobloqueantes. Podría caminar como una persona común”, explicó.

Por ello, para cumplir su sueño, se anotó en el programa de Guido Kaczka, aunque todavía no la llamaron. Por eso preparó el video, algo que le costó horrores realizar, ya que no quiere darse por vencida ni aceptar su condición física.

“Siempre estaba pensando en hacer un video, pero por temas físicos y de no querer mostrarme -ya que no lo acepto mucho y tengo vergüenza-, no lo hacía. Ahora lo hice, tuvo mucha repercusión y veremos qué pasa”, destacó.

En los últimos días se abrió una luz de esperanza, cuando una persona encontró el video y se ofreció a hacerlo llegar a la producción del programa.

“Si me llamaran, iría como sea, y cantaría también”, aseguró.

El video

En el video difundido en sus redes sociales, Pamela cuenta que sufre una enfermedad llamada vasculitis, que es autoinmune, y que la variedad que ella sufre es “la peor en su tipo”.

“Perdí en diferentes etapas y años parte de mi cuerpo. Todo comenzó en el año 2000, cuando quedé embarazada y perdí mi pierna derecha y mi pie izquierdo. Con el correr del tiempo, salí adelante con mi nena chiquita: estudié y trabajé, y fue equipada con prótesis que me permitieron seguir con mi vida”, recordó.

Sin embargo, hace un par de años sufrió un rebrote de la enfermedad.

“Fue tremendo: perdí mi pierna izquierda y los dedos de mis manos. Esto me dejó tremendamente agobiada, porque yo tenía una vida como la tiene la mayoría de las personas, que tal vez no se dan cuenta de la importancia de la salud, caminar y andar en bicicleta”, contó.

Quiero salir de esta silla de ruedas, poder caminar y tener una vida placentera, mínimamente como la que tuve antes", señala Pamela.

Apenas dos meses antes del rebrote, ella había realizado un recital.

Hoy, dos años después, quiere volver a hacerlo, “a tener independencia, a ser autónoma, a poder vivir la vida de otra manera”.

“Quiero salir de esta silla de ruedas, poder caminar y tener una vida placentera, mínimamente como la que tuve antes. Ojalá el video llegue al programa de Guido Kaczka y pueda cumplir mi sueño de caminar”, concluye. (Agencia Coronel Pringles)