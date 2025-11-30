Así será la Omelette Gigante 2025: 20 mil huevos y el cierre con Amar Azul

Anahí González Pau [email protected] Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

El próximo domingo 7 de diciembre Pigüé revivirá una de sus tradiciones más queridas: la Omelette Gigante, una receta típica francesa que se realiza en grandes dimensiones, que busca fortalecer lazos y preservar las tradiciones de los ancestros y que luego se reparte en porciones gratuitas entre los visitantes.



Florencia Bros, una de las coordinadoras y encargada de la difusión, comentó que para esta 26ª edición de la omelette se estarán compartiendo 20 mil huevos (todos los años los provee Granja San Miguel), los que serán distribuidos en la clásica sartén gigante de 4,20 m y en una sartén pequeña con raciones aptas para celíacos que también se viene utilizando desde hace varias ediciones.



“Esperamos mucha gente de la región. De hecho, hay empresas de turismo que desde hace semanas vienen ofreciendo distintos paquetes para venir por el día o a pasar el fin de semana, aprovechando que será un fin de semana largo y hay distintas propuestas para toda la familia”, contó.

“El pronóstico del tiempo nos anuncia una jornada soleada y algo de calor, así que seguramente la gente nos va a acompañar, disfrutando, no solo de la omelette, sino las demás propuestas que habrá en el Parque Municipal tanto el sábado 6, como el domingo 7 de diciembre, fecha en la que se realiza nuestra fiesta”, dijo.



La Omelette Gigante, a cargo de los Caballeros de la Cofradía, se realizará —como siempre— acompañando el aniversario de la ciudad de Pigüé con dos días a plena música, sabores y tradición en un amplio espacio donde será posible disfrutar de la exposición rural y comercial, paseo de emprendedores, artesanos y manualistas, paseo gastronómico, shows de bandas locales y el gran cierre de Amar Azul.



"Si bien luego de 26 años hay muchas cuestiones que están resueltas, siempre arrancamos un par de meses antes con los preparativos y esta vez no ha sido la excepción”, comentó Bros.

Amar Azul, uno de los máximos referentes de la movida tropical en Argentina estará en el cierre de la fiesta.

“Este año estuvimos muy activos, acompañando distintos eventos y promocionando nuestra fiesta. Tal es así que en el mes de agosto fuimos a hacer una omelette gigante a San Isidro, para celebrar el aniversario de Boulogne”, señaló.Además, los organizadores y colaboradores se vienen reuniendo desde hace algunos meses con los preparativos y también conversando con los auspiciantes del evento, que son los que hacen posible que cada año se entregue la porción de omelette de manera gratuita.

En este sentido, este año se suma una novedad que habla del compromiso con el ambiente. Gracias al apoyo de un nuevo auspiciante, Eco Town, las porciones se entregarán en platos descartables biodegradables. Un detalle que no pasa desapercibido para quienes valoran estas celebraciones populares que, sin perder su esencia, buscan el cuidado del ambiente.

“Por eso aprovechamos para invitarlos a todos a compartir la 26º edición de la Omelette Gigante, el domingo 7 de diciembre en el Parque Municipal a partir de las 11”, mencionó.

Una fiesta con historia

La OG suele recibir familias, visitantes y vecinos desde temprano, ya que nadie se quiere perder cómo un pueblo entero se organiza para cocinar, a cielo abierto, la omelette de semejantes dimensiones. Es un verdadero show culinario.



Al lado de la sartén principal, que se roba todas las miradas, como un gesto de inclusión que ya es parte de la identidad de la fiesta, se prepara la sartén más pequeña destinada a las personas celíacas. Todo está medido, pensado y cuidado para que cada visitante pueda disfrutar de su porción.



La expectativa para esta edición es alta, ya que el fin de semana largo promete movimiento turístico y el pronóstico suma a la ilusión: cielo despejado y temperatura ideal para pasear por los stands de emprendedores, probar sabores regionales o simplemente sentarse bajo los árboles a esperar el momento en que los Caballeros de la Cofradía vuelcan la mezcla sobre la sartén gigante.





Crédito: Munisipalidad de Saavedra Pigüé.

Ese ritual convierte a la fiesta en un espectáculo único. Los 5 grandes maestros y el equipo de cófrades realizan esta ceremonia con mucha alegría y entusiasmo y como un guiño a las raíces francesas que dieron origen a esta tradición que Pigüé adoptó como propia.



La omelette es una celebración que habla de identidad, de comunidad y de hospitalidad. Una fiesta que va mucho más allá de mantener vivo el espíritu de un pueblo: una muestra de que la gastronomía es un puente que une naciones y generaciones.

La cocina más famosa de Pigüé ya tiene todo listo: una postal única que no se agota, como este rincón del sudoeste bonaerense sabe ofrecer.